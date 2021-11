Les critères à prendre en compte pour le choix d’un nain de jardin !

Les nains de jardin ont résisté à l’épreuve du temps pour être toujours d’actualité. Ces petites représentations de créatures du folklore, sous forme de statues de petites tailles, sont à la mode pour la décoration des jardins. Mais au-delà du simple aspect visuel, plusieurs autres détails doivent vous motiver vers leur achat. Voici donc quelques critères à suivre pour faire une bonne sélection de vos figurines de jardins.

Le choix en fonction du thème souhaité

Toujours indispensables pour un jardin tendance, les nains de jardin sont de plus en plus incontournables pour ce qui est des décorations d’extérieur. Leur choix varie d’une personne à une autre, en fonction des goûts et de l’esprit dans laquelle on souhaite décorer son espace vert.

Ces statuettes sont ainsi fabriquées pour correspondre à des thèmes bien précis. Vous pouvez les trouver en formes adorables, humoristiques, classiques ou coquins. Le choix va donc essentiellement dépendre de l’image que vous souhaitez refléter dans votre jardin.

Le choix reposant sur des caractéristiques bien déterminées

De nos jours, il y a un vaste choix possible de nains de jardin. Afin d’être donc sûr de choisir le meilleur modèle possible, il est essentiel de déterminer à l’avance les caractéristiques qui vous conviendront.

En effet, ces petites statues peuvent présenter certaines particularités. On peut par exemple avoir des nains de jardin avec des lampes à charge solaire, d’autres avec des détecteurs de mouvement, ou encore avec des modèles avec des mangeoires pour oiseaux. Le mieux à faire est donc de vérifier tous ces paramètres au moment de l’achat de vos statuettes.

Le choix selon la matière

Les nains de jardin sont réalisés avec différentes matières. Traditionnellement, ils étaient en terre cuite, en argile, en bois ou en pierre. Mais aujourd’hui, on les retrouve également en d’autres matières plus modernes comme le plastique, le béton moulé ou la résine. Certaines sont plus résistantes que d’autres aux intempéries. Vous avez donc tout intérêt à choisir la meilleure qualité pour garantir la durabilité de votre accessoire.

Le choix en fonction de la taille

Les nains de jardin se présentent sous différentes tailles. Ces statuettes peuvent varier d’un demi-mètre à un mètre de hauteur. Vous pouvez donc opter pour des nains de jardin de même carrure afin de les assortir plus facilement avec votre espace extérieur. Un nain de jardin de taille moyenne est l’option parfaite pour la plupart des jardins. Mais vous pouvez en décider autrement au cas où vous disposeriez de plus d’espace et que vous êtes un passionné de statues de grands bonhommes.

Le choix en fonction du cadre aménagé

L’aménagement de votre paysage est aussi important pour le choix de votre nain de jardin. Le nain de jardin peut ainsi être placé sous un arbre ou un buisson, à côté d’un étang de jardin ou au bord d’un parterre de fleurs. Il vous revient donc d’être le plus créatif possible afin de faire correspondre le design de votre gnome figé à votre environnement.