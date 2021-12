Les idées et astuces pour bien ranger vos chaussures

Si vous cherchez des idées et des conseils pour ranger vos chaussures, nous vous proposons dans cet article les meilleures astuces pour bien les ranger. Découvrez des idées de rangements à chaussures DIY, des meubles et accessoires à chaussures, des rangements pratiques et astucieux ainsi que des façons originales et décoratives de ranger vos chaussures.

Transformez vos escaliers en un espace de rangement pour les chaussures

Un rangement à chaussures discret, peu encombrant et très fonctionnel. Les tiroirs intégrés dans les marches d’escalier permettent de ranger facilement toutes les chaussures de la famille. Prévoyez une étape pour chaque membre de la famille.

Des étagères discrètes dans les entrées et les couloirs

Élégantes et discrètes, ceci est une idée de rangement simple pour vos chaussures dans le couloir. En choisissant des meubles discrets et peu encombrants, vous pouvez ranger vos chaussures sans gâcher le décor de votre couloir ou de votre entrée étroite.

Rangement vertical au fond de la pièce

Si vous avez des « espaces perdus » dans votre chambre, utilisez-les pour ranger vos chaussures. Une autre bonne idée est d’installer des rideaux pour cacher le rangement à chaussures dans votre chambre.

Construisez une tour rotative pour ranger vos chaussures

Ce meuble DIY est un peu plus compliqué à réaliser, mais il est très pratique pour ranger toutes vos chaussures. Dans le couloir, par exemple, vous pouvez créer une tour à deux étages qui fait office de banc. Si vous construisez cette tour pour ranger vos chaussures, n’oubliez pas d’installer des roulettes. Cela vous permettra de déplacer plus facilement cette unité de rangement de chaussures si nécessaire.

Rangement coulissant sous les escaliers

Une unité de stockage très intelligente et peu encombrante. Un kit avec des rails coulissants permet un rangement peu encombrant.

Utilisation de l’espace de la garde-robe et du vestiaire

Une autre astuce facile pour tirer le meilleur parti de l’espace dans les espaces restreints consiste à utiliser des étagères murales hautes. Si vous manquez d’espace, vous pouvez utiliser tout l’espace jusqu’au plafond pour ranger vos chaussures.

Installez des rangements muraux et accrochez vos talons

Pour ceux qui sont sur les talons, ce meuble de rangement mural est très astucieux. Vous pouvez créer un dressing dans un petit espace en plaçant un miroir sous ce meuble de rangement.

Accrochez vos chaussures à la porte

Si vous cherchez un moyen de gagner de la place pour ranger vos chaussures, nous vous présentons ici une solution très pratique et commode à installer chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une unité de rangement suspendue avec une porte. Notez que c’est la solution parfaite pour les locataires, car elle peut être installée rapidement et sans percer des trous. Choisissez un meuble à chaussures avec des portes en fonction du nombre de chaussures que vous souhaitez ranger.

Faites une pyramide en bois pour les meilleures chaussures

Une pyramide en bois très élégante pour exposer et ranger vos plus belles chaussures. Sélectionnez l’unité de rangement en fonction de votre espace et du nombre de chaussures que vous convoitez stocker.