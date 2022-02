Lidl dévoile une machine expresso, voici une alternative à la célèbre Nespresso

Si vous ne pouvez pas vous passer de votre petit café le matin, sachez que la machine à expresso est indispensable. Toutefois, Nespresso affiche souvent des prix relativement élevés, mais Lidl a décidé de proposer une alternative. Il faudra bien sûr tester le produit pour savoir s’il est réellement à la hauteur de tous les amateurs de café. Comme vous le savez, les saveurs proposées par Nespresso sont souvent très appréciées par les connaisseurs, mais les boîtes peuvent être relativement onéreuses.

Une machine à expresso proposée chez Lidl

Dans les colonnes de MCE, vous pourrez notamment découvrir cette fameuse machine qui devrait attirer de nombreuses personnes. Depuis quelques années, l’enseigne développe une stratégie bien précise en développant des articles qui connaissent un franc succès. Vous avez sans doute pu croiser Monsieur Cuisine, le fameux robot qui avait pour objectif de rivaliser avec les plus grands du marché. D’autres articles ont pu voir le jour avec notamment une tente gonflable qui est vendue au Royaume-Uni. Elle pourra alors concurrencer les produits estampillés Decathlon.

La machine à expresso est tout à fait différente d’une cafetière puisque vous avez un petit café avec cette mousse délicate et onctueuse .

. Plusieurs saveurs sont possibles notamment grâce à des capsules ou encore des dosettes, cela dépend des appareils.

Vous ne devez plus remplir un filtre grâce à ces doses vendues à l’unité ou sous la forme d’une boîte de 10 comme c’est le cas chez Nespresso.

Autrefois, pour déguster un expresso digne de ce nom, il fallait clairement se déplacer dans un bar, mais ce n’est désormais plus le cas. En effet, le percolateur a fait son entrée dans les domiciles français pour le plus grand bonheur de tous les passionnés de ce café qu’il faut tout de même consommer avec modération. En effet, il peut être bénéfique ou néfaste, cela dépend de la consommation si elle est régulière et intense.

La machine à expresso de Lidl présente toutefois un point fort à savoir son prix puisque vous devez prévoir moins de 60 euros. Si vous ne souhaitez pas succomber à l’appel de Nespresso, sachez qu’il peut s’agir d’une alternative à prendre en compte. Que ce soit pour votre propre plaisir ou pour l’offrir, sachez que cette machine est très design, elle peut donc embellir la cuisine.

Les caractéristiques de la machine proposée par Lidl

Au vu du succès rencontré par le café, il y a de grandes chances pour que le produit soit écoulé très rapidement. C’est pour cette raison qu’il est conseillé de se rendre au plus vite dans cette enseigne pour savoir si cette machine à expresso très design est toujours présente dans les rayons. Il faut prévoir moins de 60 euros alors qu’elle dévoile une puissance de 1350 watts. La pression est de 15 bars, elle sera alors suffisante pour avoir cette petite mousse très sympathique sur le dessus du café. Si vous êtes plusieurs à déguster ce café, sachez que deux emplacements sont prévus pour un café court.

Par contre, si vous choisissez la même quantité pour une seule tasse, vous aurez un café un peu plus long, et non un expresso. Ce dernier est souvent confondu, car il y a une quantité très faible. Dans tous les cas, la machine de Lidl pourrait clairement faire des envieux et vous pourrez dénicher d’autres références pour la cuisine puisque l’enseigne renouvelle souvent son catalogue afin de combler toutes les attentes. Entre Lidl et Nespresso, vous avez désormais le choix pour acheter votre prochaine machine à expresso et celle de cette enseigne est vraiment très facile à utiliser. Ce n’est pas la première fois qu’un tel appareil se retrouve dans les rayons.

Dégustez un café de qualité en choisissant des capsules bio

Votre vieille machine à café vient de rendre l’âme, et vous venez de craquer pour un nouveau modèle à capsules, bien plus pratique et rapide à utiliser. Mais il reste une question majeure : quel type de café choisir ? Vous savez apprécier un bon café, et ne consommez que de l’arabica de qualité. Si le succès des capsules Nespresso n’est plus à démontrer, le coût de telles capsules représente un certain budget, et leur recyclage peut s’avérer assez contraignant. Mais bonne nouvelle : il existe des marques proposant du café de qualité et respectueuses de l’environnement avec des capsules biodégradables.

Sur le site moncafeitalien.fr, vous trouverez notamment une large gamme de capsules de café bio San Marco, compatibles avec les machines Nespresso, mais aussi avec les modèles Senseo ou les percolateurs à pompe. Et cerise sur le gâteau, vous faites une belle action en consommant ce type de capsules, puisqu’elles sont biodégradables. Si vous possédez un compost, ou en avez un à proximité de chez vous, il suffira d’y jeter vos capsules qui se dégraderont naturellement. Elles enrichiront ainsi le sol, et éviteront la production de déchets.