Lifestyle : quels sont les symptômes de la candidose que vous devez connaître ?

La candidose est une infection due à la transformation de la levure appelée candida, en une forme filamenteuse pathogène pouvant adhérer sur les muqueuses et les envahir. Cette infection est assez courante dans la bouche, le tractus intestinal, le vagin et même sur la peau. Ainsi pour éviter d’en développer une forme assez grave, voici quelques symptômes à connaître.

La fatigue chronique

La prolifération de la levure candida est parfois difficile à diagnostiquer par un médecin. Ainsi, parmi les méthodes de tests possibles, on a entre autres les analyses de selles, les tests ADN de candida et les tests PCR de selles. Mais certains symptômes simples comme la fatigue chronique permettent parfois de la diagnostiquer.

On parle de fatigue chronique lorsque vous ressentez une fatigue ou un épuisement dont vous avez du mal à vous défaire, quel que soit votre nombre d’heures de sommeil.

La candidose se caractérise particulièrement par une fatigue qui dure au moins 6 mois et s’accompagne souvent d’autres symptômes liés à cette infection comme les maux de tête, les douleurs articulaires ou les maux de gorge.

La mycose buccale

La mycose buccale est une infection à levures causée par la même souche de candida qui affecte d’autres muqueuses comme le vagin. Ce type de symptôme de la candidose est le plus souvent causé par l’utilisation de corticostéroïdes oraux par les asthmatiques.

Non traitée, la mycose buccale peut rapidement se propager dans l’organisme, notamment le tube digestif, les poumons, les valves cardiaques et le foie. I

l faut également rappeler que la mycose buccale est transmissible par la salive.

Les troubles intestinaux

La détresse intestinale continue l’un des symptômes les plus fréquents et les plus inconfortables de la candidose.

Entre flatulences persistantes, rots, ballonnements, constipations, diarrhées ou crampes d’estomac, ce symptôme est assez dérangeant. Tout cela est causé en grande partie par un manque de bactéries saines dans le tube digestif.

En effet, lorsque la levure envahit les intestins, les bactéries saines sont en sous-effectif et ne peuvent donc pas lutter efficacement contre l’infection.

Les infections récurrentes des voies vaginales et urinaires

Des infections récurrentes des voies urinaires ou du vagin peuvent être aussi des symptômes d’une candidose.

Cette infection est en effet sexuellement transmissible. Les partenaires peuvent ainsi le propager d’une personne à une autre.

Les femmes peuvent tout de même réduire le risque de se voir infectées en évitant les sous-vêtements ou collants trop serrés et éviter les aussi bains chauds pendant une infection active.

Quelques astuces pour combattre la candidose

D’abord, l’huile de coco peut aider dans le combat contre cette infection grâce à ses propriétés antimicrobiennes. En effet, la combinaison de l’acide laurique et de l’acide caprylique présents dans l’huile de coco tue les candidas nuisibles par ingestion et par application topique.

Ensuite, la vitamine C aide aussi à stimuler les glandes surrénales ainsi qu’à rétablir, puis à renforcer le système immunitaire.

Enfin, les suppléments de chardon-Marie aident à nettoyer le foie de certains médicaments prescrits, de la pollution environnementale, des métaux lourds et des résidus de chimiothérapie et de radiothérapie.

Ces suppléments aident en fait le corps à créer un environnement où le candida ne peut plus se développer.