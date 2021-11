L’imprimé zèbre, le motif star de la saison : comment pouvez-vous le porter ?

En cette période de fin d’année, les modèles vestimentaires se succèdent en termes d’attractivité. C’est ainsi qu’après les vestes matelassées récemment, les modèles de vêtements imprimés zèbre sont aujourd’hui l’objet de convoitise des férus de mode sur le marché. Pour cause, son aspect visuel est capable d’apporter une certaine originalité à vos combinaisons d’habits. Mais avant de l’adopter, il est d’abord important de savoir avec quoi et comment l’agencer.

L’imprimé zèbre, une nuance adéquate pour tous les motifs de vêtements

Il est rare de trouver un modèle d’imprimé tendance susceptible d’accorder de la beauté à toutes les formes d’habits que l’on souhaite porter. Ainsi donc, vous n’avez plus de casse-têtes à vous faire au sujet de quel motif choisir pour mettre en valeur le nouveau modèle en vogue dans les univers de célébrités.

Chez les hommes dans un premier temps, il offre un aspect visuel des plus séduisants qu’il soit conçu en chemise ou en pantalon. Vous pouvez également le découvrir avec des modèles de manteaux, de vestes ou de pulls qui ne feront que renforcer votre attraction pour ce design des plus appréciés en ce moment.

Chez les femmes dans un second temps, il peut également offrir une élégance particulière à votre silhouette suivant différentes catégories de vêtements. Il peut s’agir notamment d’un blazer, d’une robe, d’un modèle tendance de tailleur ou d’une mini-jupe.

Savoir agencer les couleurs avec votre imprimé zèbre

L’imprimé zèbre peut être porté en modèle intégral. Mais il peut également être associé à d’autres nuances de couleurs pour des assortiments vestimentaires encore plus inédits.

Chez le genre masculin d’une part, les combinaisons pourront varier selon les préférences de l’un et de l’autre. Pour adopter un look charmeur complété par une allure plus ou moins ténébreuse, l’imprimé zèbre peut être agencé avec des couleurs comme le noir, le blanc ou encore le gris.

Pour plutôt paraître jovial, les couleurs vives comme le bleu, le rouge et le marron clair vous seront recommandées.

Chez le genre féminin d’autre part, les combinaisons avec l’imprimé zèbre sont le plus souvent de nature festive. Le mélange avec des couleurs obscures est donc à proscrire.

Par contre, l’association avec les teintes colorées comme le pastel, le rose, le rouge, le violet et le vert sera des plus séducteurs.

La configuration la plus indiquée en la matière, c’est un haut aux couleurs mentionnées plus tôt accompagné par un modèle de bas qui peut être un pantalon ou une jupe faite avec cet imprimé ensorcelant.

Savoir agencer vos autres accessoires avec votre imprimé zèbre

Le mariage parfait de votre motif d’imprimé zèbre avec le reste de votre apparence passe également par la recherche d’une certaine harmonie avec vos autres parures et accessoires.

Chez les femmes, les couleurs de vos bijoux, bracelets, sacs à main, chaussures et même votre maquillage doivent aller dans le sens d’offrir une certaine mixité et une beauté hors pair à tout votre style.

Chez les hommes, le même résultat est également possible grâce à l’agencement de l’imprimé zèbre avec la couleur des baskets et des lacets, le couleur de la ceinture ou encore la couleur de la montre.