Maison : comment avoir plus d’espace dans votre chambre !

Si votre chambre est très petite, vous n’aurez peut-être pas assez d’espace pour l’organiser correctement. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir de grands espaces dans sa chambre. Néanmoins, si vous connaissez les bonnes astuces, vous pouvez vraiment gagner de la place. Voici quelques conseils pour avoir plus d’espace dans votre chambre.

Porte-serviette intégré aux charnières de la porte

Vous pouvez utiliser l’espace situé derrière la porte de votre salle de bains en fabriquant un porte-serviettes avec des tuyaux en PVC. Bien sûr, vous ne devez pas l’utiliser uniquement pour les serviettes. Vous pouvez aussi y mettre des vêtements. Si vous ne pouvez pas vous donner la peine de le faire vous-même, achetez simplement un porte-serviettes. Ensuite, il suffit de l’accrocher sur le mur derrière la porte.

Transformez votre bureau en table de chevet

Plutôt que d’essayer de faire entrer un bureau ou une table de chevet dans la pièce. Faites d’une seule table votre bureau et votre table de nuit.

Armoire d’angle

N’oubliez pas d’utiliser l’espace dans les coins de la pièce. Par exemple, en suspendant une barre de douche entre deux murs, vous pouvez facilement faire sécher vos vêtements.

Rangement sous le lit

Ceci est un moyen efficace de ranger tous vos vêtements sans réduire l’espace sous votre lit. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une boîte de rangement avec un couvercle transparent pour faciliter le repérage des objets.

Étagères au-dessus des portes

Placez des étagères au-dessus des portes pour créer un nouvel espace de rangement. Vous pouvez y ranger des livres, des magazines, des serviettes et d’autres petits objets. Toutes les choses que vous n’utilisez pas tous les jours. Tout ce dont vous avez besoin est une simple étagère.

Panneau perforé comme tête de lit

Avec le panneau perforé au-dessus du lit, les possibilités sont infinies. Vous pouvez facilement accrocher un meuble de rangement au-dessus du lit. Vous pouvez également le décorer à votre guise avec des autocollants ou de la peinture.

Treillis en bois comme armoire

Vous pouvez utiliser de vieux supports en bois pour accrocher vos vêtements directement au mur. On peut trouver des échelles en bois dans les marchés aux puces. Vous pouvez également utiliser de vieilles échelles.

Bureau mural avec rangement

Un bureau mural vous permet de ranger vos vêtements et de travailler en même temps. Tout ce dont vous avez besoin est un bureau mural. Et il existe aussi pour être un bureau d’angle. Vous pouvez également fabriquer ce bureau vous-même.

Accrochez un porte-chaussures à la porte pour ranger vos sous-vêtements

Un porte-chaussures est un excellent moyen de gagner de la place dans vos tiroirs. C’est un espace de rangement idéal pour les chaussettes et les sous-vêtements. Et comme il s’intègre parfaitement derrière la porte, il permet de gagner de la place.

Poches de lit

Ce type de pochette de lit est très pratique, car elle ne prend pas beaucoup de place sur la table de nuit et peut contenir beaucoup de choses. Livres, téléphone, mouchoirs.

Gagnez de l’espace avec des étagères d’angle

Les étagères d’angle sont un excellent moyen de gagner de l’espace dans votre chambre tout en ayant de la place pour décorer.

Transformez un porte-revues en table de chevet

Il suffit de basculer le porte-revues sur le côté et de le visser au mur.

Installer des tableaux de paysages contemporains pour donner une impression de grandeur

Quand on a peu de place, il faut parfois trouver des stratagèmes pour avoir l’impression qu’il y a plus d’espaces. Il est fortement conseillé d’installer des miroirs dans un salon mais dans une chambre, c’est assez désagréable de dormir face à son reflet. Pour pallier ce problème, vous pouvez installer des tableaux contemporains. Les paysages en profondeur, et en contre-plongée donnent une illusion parfaite pour agrandir une pièce.

Couleur ou noir et blanc ?

Pour agrandir la pièce, vous pouvez jouer avec les tons de noirs et blancs peu importe la couleur de votre mur. En revanche, si vous souhaitez choisir un tableau coloré, il est conseillé de privilégier les couleurs vives comme le jaune, le rouge ou le bleu. Il faut cependant que ça aille avec vos murs, seules les pièces aux tons blancs ou gris iront avec les tableaux de couleurs. Pour donner un effet de grandeur à la pièce, vous devez choisir un tableau de grande taille et le placer au-dessus de votre lit. Un tableau trop petit n’aura aucun effet sur la taille de votre pièce.