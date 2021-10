Manger des fruits et légumes de saison, une habitude qui a du bon pour le corps !

Pour avoir un régime alimentaire normal, il est souvent recommandé de consommer assez de fruits et de légumes. En effet, ces végétaux contiennent des nutriments qui jouent un rôle déterminant dans le bien-être d’un humain.

Ils nourrissent le corps et participent au bon fonctionnement des différents éléments de l’organisme. Pourquoi faut-il privilégier les fruits et légumes de saison dans son plat ? Quels sont les bienfaits que la consommation des fruits et légumes de saison apporte à votre corps ?

La consommation des fruits et légumes est une assurance santé

Selon de nombreuses études, une alimentation ne pourra pas être saine si elle ne contient pas des légumes et des fruits. Frais ou surgelés, Crus ou cuits, la consommation des fruits et légumes sous n’importe quelle forme est un meilleur atout pour votre santé. Ces végétaux possèdent une valeur nutritive assez riche. Ils contiennent assez de vitamines. Sur la longue liste, on retrouve les vitamines A, B6, C, K.

Ces aliments ont une forte teneur en potassium, magnésium, eau, fibres, bêta-carotène, substances antioxydantes et plus autres nutriments. Ce qui fait de ces végétaux des alliés incontournables pour votre santé. La consommation de ces aliments protège l’organisme contre de nombreuses maladies.

Entre autres, ils sont bénéfiques pour vous prévenir des maladies cardio et participent a la réduire du risque de développer certains cancers. Ils aident à réguler l’intestin et à maintenir une bonne santé osseuse. Grâce à leurs constituants, la consommation des fruits et légumes facilite également le maintien de la glycémie et le contrôle de l’appétit. Ce qui vous permet d’avoir un poids normal.

Les fruits et légumes de saison contiennent des fibres bénéfiques pour la santé

Les fibres alimentaires sont fournies en grande partie par les fruits et légumes. On distingue des fibres insolubles et des fibres solubles. Pour ce qui concerne les fibres insolubles, elles contiennent assez d’eau qui favorise la régularité de l’intestin. Quant aux faibles solubles, leur accumulation forme un gel qui élimine l’excès de cholestérol dans votre corps.

Ce qui évite ainsi les maladies cardiovasculaires. Ces fibres ralentissent également la digestion des glucides afin de mieux contrôler le taux de glycémie. Pour profiter des bienfaits des fibres solubles, vous devez privilégier des fruits tels que pommes, fraises, choux de Bruxelles.

Consommer les fruits et légumes de saison pour assurer la santé du cœur

Selon certaines études et analyses, les végétaux constituent une barrière protectrice pour le cœur contre des attaques externes. Ces études recommandent fortement la consommation des fruits ayant une bonne concentration en vitamine C. D’autres études révèlent que les personnes à risques à l’instar des fumeurs sont les grands bénéficiaires de l’effet protecteur des fruits et légumes. Ces végétaux protègent leur santé cardiovasculaire qui est exposée en permanence.

La consommation des fruits et légumes aide également à maintenir le poids dans les normes. Leur forte teneur en fibres et leur faible concentration en calorie favorisent la satiété, aidant à réguler votre appétit. Pour un bien-être, il est recommandé que vos plats soient composés à moitié des fruits et légumes.