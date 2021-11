Mode : quelles sont les 04 meilleures écoles où étudier la mode durable !

Dans un contexte mondial marqué par la recherche des moyens pour la préservation de l’environnement, les plus grands secteurs d’activité économique se voient aujourd’hui contraints d’adopter de nouvelles visions.

C’est notamment le cas dans l’industrie de la mode avec l’éclosion du concept de mode durable. Un contexte valorisé par certaines écoles qui comptent en faire le leitmotiv dans les années à venir.

L’Institut français de la Mode

À l’ère de la quête d’un monde plus vert et de créations vestimentaires plus respectueuses des normes écologiques, la célèbre école de mode française se veut en accord avec les problématiques contemporaines.

C’est ce qui l’a motivé à intégrer dans sa large variété de programmes d’enseignement, deux cours qui auront pour objectif d’adapter les implications de la notion de développement durable dans les univers tels que la fabrication textile ou encore l’industrie du luxe.

Dans un premier temps, nous avons le cours intitulé ‘’Fashion Upcycling Design Workshop’’. Prévu se dérouler sur deux semaines, il a pour but de permettre la maitrise des connaissances comme la gestion des déchets et le recyclage en matière de conception de la mode.

Dans un second temps, nous avons le cours appelé ‘’Fashion sustainability Shaping Fashion’s Future’’. Il est prévu qu’il soit administré de façon virtuelle sur une période de dix semaines et aborde l’importance de la transposition des concepts du développement durable dans la mode.

L’Institut de la mode de Milan

En tant qu’autre grand pays de la mode reconnu aussi bien en Europe que dans le reste du monde, L’Italie ne pouvait également pas rester en marge de cette nouvelle tendance.

C’est ainsi que son centre d’établissement basé à Milan propose également différentes formations diplômantes pour devenir un créateur de mode en phase avec les nouvelles réalités de cette industrie en constante évolution.

En premier lieu, il est disponible à l’Institut de la mode de Milan un master intitulé ‘’Product Sustainability Management’’. Cet enseignement a pour objectif d’apporter aux étudiants les compétences requises pour s’approprier la capacité de conception de produits de la mode répondant aux normes du développement durable.

En second lieu, nous avons le ’’New Sustainable Fashion’’ qui est un cours programmé sur un mois et qui concerne différents aspects juridiques liés à la mode et son association avec les implications du développement durable.

La Parsons School of Design

On ne pouvait bien évidemment pas parler des écoles pionnières dans l’enseignement de mode durable sans bien évidemment aborder celle se trouvant à New York, la capitale américaine de Fashion Week.

En effet, la Parsons School of Design dispense un cours en ligne intitulé Fashion Sustainability et qui vise à vulgariser des notions telles que les pratiques de vêtements durables, le slow fashion et bien d’autres.

Le Condé Nast College of Fashion & Design

Basée à Londres, la capitale de mode britannique, cette école propose aussi différentes unités d’enseignements allant dans le sens du développement pédagogique du concept de la mode durable. On peut notamment citer son cours intitulé Ethics & Diversity in Fashion qui aborde les paramètres tels que les habitudes des consommateurs et les questions de déontologie dans l’industrie de la mode.