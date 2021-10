Musculation : voici 5 astuces pour prendre de la masse sans difficulté !

Vous voulez augmenter votre masse corporelle et cela de façon durable. Vous savez déjà qu’il vous faut pratiquer du sport pour y arriver. Cependant, savez-vous tout ce que vous devez faire pour réellement prendre de la masse musculaire ? Pour vous aider, voici pour vous 5 astuces pour que vous puissiez arriver à vos fins. On vous en dit plus sur ces 5 astuces.

1- Prendre de la masse musculaire grâce à l’alimentation

Que vous soyez un sportif, un athlète ou un simple culturiste, il vous faut absolument surveiller votre alimentation pour atteindre votre but. Pour vous qui voudriez prendre du muscle, quelle alimentation devriez-vous privilégier ?

Prenez plus de protéines

Les protéines ont la capacité de booster la croissance des muscles. C’est bien pour cela qu’il est recommandé de donner des protéines aux enfants pour qu’ils puissent bien grandir. Dans le cas d’espèce, une bonne alimentation protéinée efficace et saine est nécessaire pour vous faire atteindre votre objectif. Optez donc pour des protéines de sources variées et naturelles surtout.

Intégrez-les dans vos différents repas journaliers et vous verrez votre masse musculaire se développer très rapidement.

Mangez gras

Vous devez vous dire que vous voulez gagner en muscle et non en graisse. Pourtant, il vous suffit de choisir les aliments gras qui vous feront avoir des muscles et non de la mauvaise graisse. Il vous faut préférer les aliments qui sont pourvus de bonnes graisses comme l’avocat, l’huile de colza, le lin, l’huile d’olive, la sardine, les œufs, les noix, le maquereau, le beurre de cacahuète, etc.

En plus de vous apporter de la bonne graisse, ils vous apportent des oméga 3 qui sont bons pour la santé.

2-Buvez beaucoup d’eau

Si vous voulez avoir de beaux et bons muscles, vous devez vous hydrater suffisamment. En effet, les muscles sont essentiellement composés d’eau et il vous faut donc prendre environ 3 litres d’eau par jour en fonction de votre niveau d’entrainement. Vous ne devez pas attendre d’avoir soif avant de prendre de l’eau. Vous devez en prendre tout au long de la journée en petites gorgées.

3-Mangez suffisamment

Les débutants dans le domaine de la musculation font l’erreur de diminuer leur ration alimentaire, ce qui n’est pas adapté pour quelqu’un qui veut gagner en musculature. Plus vous diminuez votre ration alimentaire, plus vous diminuez la matière grasse et vous n’atteindrez pas vos objectifs.

Mangez beaucoup de féculents et prenez beaucoup de calories de façon saine.

4-Un programme sportif adapté pour augmenter les muscles

Pour prendre du muscle, vous devez suivre un programme sportif strict. Voici quelques astuces de programme sportif que vous pouvez adopter.

Échauffez-vous bien

Bien vous échauffer avant de commencer les exercices de musculation vous évite les risques de déchirure, de blessures, d’élongation, de fracture ou tout autre genre de blessure. Il facilite également la circulation sanguine.

Entraînez bien vos grands groupes musculaires

Entrainer les grands groupes musculaires permet de travailler plusieurs articulations à la fois. Faites des squats pour affermir vos cuisses et pour ainsi uniformiser le haut et le bas.

Faites des séries intenses et courtes

Préférez le travail intensif en phases courtes plutôt que l’endurance. C’est beaucoup plus efficace pour avoir des résultats rapidement.

5- Reposez-vous

C’est la base pour une bonne prise de masse musculaire. Ainsi, vous préservez votre santé et vous ne mettez pas en péril tous vos efforts.