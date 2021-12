Nettoyage :  à quelle fréquence devez-vous passer la serpillère pour garder votre maison toujours propre

Chaque jour, vous marchez sur le sol de vos maisons avec et sans chaussures. Mais ce que vous portez sur vos semelles, ce sont des milliers de bactéries que vous recueillez involontairement à l’extérieur. Pour éviter de tomber malade et d’attirer les cafards, il est important de balayer et d’aspirer le sol, mais surtout de passer la serpillère.

Quand devez-vous passer la serpillère ?

Si vous avez un enfant à quatre pattes ou un bébé, il est plus facile de passer la serpillère au moins deux fois par semaine. Vous pouvez augmenter ce nombre si vous avez le temps, surtout dans les pièces où votre bébé a l’habitude de se déplacer. Il faut également le faire dès que le sol est sale. Cela peut être après avoir cuisiné, après avoir eu des invités. Ou quand les gens arrivent avec des chaussures sales, ou quand les animaux laissent des traces de pas sales.

Pourquoi devez-vous passer la serpillère ?

Il est essentiel de passer la serpillère. Tout d’abord, il peut y avoir des traces ou des taches incrustées dans le sol. Dans les cuisines par exemple. Mais même si la saleté n’est pas visible à l’œil nu, de nombreuses bactéries et micro-organismes rodent sur le sol. Et vous les ramener à la maison dans vos chaussures, vos chaussettes et parfois pieds nus. Un bon coup de serpillère avec un nettoyant pour sol fait maison vous aidera à vous en débarrasser.

Dans quel ordre devez-vous faire le nettoyage ?

Vous vous demandez si vous devez épousseter avant de passer l’aspirateur ou le balai. Ou encore, comment organiser vos corvées pour ne pas perdre de temps et les faire efficacement ? Dépoussiérez d’abord, ensuite passez l’aspirateur, puis passez la serpillère. Ainsi, vous aurez une maison propre.

À retenir

Comme pour tout le reste, il est conseillé de les laver lorsqu’ils sont sales. Cependant, en période d’épidémies virales, ou si vous avez des enfants à la maison, il est préférable de le faire une ou deux fois par semaine. Ainsi, vous aurez des sols propres et sains plus souvent et vous garderez les germes à distance dans votre maison.

Le balayage est également une forme d’entretien des sols. Si vous éliminez régulièrement les particules nocives qui endommagent vos sols, ils vivront mieux et plus longtemps. La première étape consiste à utiliser un balai ou un aspirateur pour enlever la poussière et les autres agglomérats, puis à passer la serpillère pour lisser le sol.

La serpillère convient à tous les types de sols : linoléum, carrelage, parquet ciré, flottant ou stratifié, marbre, carreaux de terre cuite, béton ciré, sols en vinyle, carreaux en PVC. Elle peut être utilisée sur toutes ces surfaces sans problème. Tout ce que vous avez à faire est de choisir le nettoyeur de sol qui vous convient. C’est très pratique. En revanche, le lavage à la serpillère ne convient pas aux moquettes et aux revêtements de sol en fibres végétales comme le coco et le jonc de mer.