Nettoyage : comment enlever les tâches du fond de la cuvette des WC 

Le fond de la cuvette des toilettes devient brun ou même noir. Le fond et les parois de la cuvette des toilettes peuvent rapidement devenir croûteux en raison des dépôts de calcaire. Pour vous aider à obtenir des toilettes étincelantes, voici un guide rapide pour un nettoyage efficace et très facile.

Nettoyer les toilettes avec des cristaux de soude

Portez 1 litre d’eau à ébullition. Mettre des gants avant de manipuler les cristaux de soude. Mettre 3 cuillères à soupe de soude cristalline dans une bassine. Versez l’eau bouillante dans une bassine. Bien mélanger avec une cuillère. Laissez-le pendant au moins 15 minutes. Brosser le fond de la cuvette. Tirer ensuite la chasse d’eau de la cuvette.

Vous n’avez pas besoin de frotter pour enlever le calcaire. Nettoyer le fond de la cuvette des toilettes n’est plus une corvée. Grâce aux cristaux de soude, vous pouvez nettoyer vos toilettes de manière écologique.

Utiliser du bicarbonate de soude pour nettoyer les toilettes

Le bicarbonate de soude peut être utilisé pour à peu près tout dans la maison. Versez un demi-verre de bicarbonate de soude dans le fond des toilettes. Ajoutez ½ verre de vinaigre blanc. Ce mélange va mousser rapidement, c’est normal et inoffensif pour vous, mais c’est excessif pour enlever les taches du fond des toilettes. Laissez-le agir pendant au moins 30 minutes, puis enlevez les résidus avec une brosse. Répétez l’opération si nécessaire ou laissez-le agir toute la nuit si les toilettes sont vraiment bouchées.

Nettoyer les toilettes avec du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est le meilleur choix pour un usage domestique. Il est très efficace pour éliminer la saleté du fond de la cuvette des toilettes. Faites chauffer ½ litre de vinaigre blanc, pas besoin de le faire bouillir. Versez délicatement sur les côtés de la cuvette des toilettes. Laissez-le agir pendant au moins une heure, voire plus longtemps si vous le laissez agir toute la nuit. Nettoyez avec une brosse et cela fera disparaître la tache comme par magie. N’utilisez pas d’eau de Javel par erreur. L’eau de Javel blanchit, mais ne nettoie pas.

Nettoyer la cuvette des toilettes avec du cola

Il suffit de remplir la cuvette des toilettes avec une quantité d’eau équivalente à une canette de cola, de la laisser pendant au moins une heure, puis de la laver avec une brosse. Ce n’est pas aussi efficace que les cristaux de vinaigre ou de soude, mais c’est utile pour un entretien régulier.

Nettoyer les boutons de chasse d’eau

Mais aussi les interrupteurs et les poignées de porte. Vous vous lavez toujours les mains en sortant des toilettes. Mais entre le moment où vous vous levez et celui où vous partez, vous tirez la chasse d’eau, éteignez les lumières et ouvrez et fermez la porte. Il y a donc de fortes chances que ces zones soient couvertes de saletés. Nettoyez-les régulièrement avec un mélange d’eau, de vinaigre blanc et de deux gouttes d’huile d’arbre à thé.