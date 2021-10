Nourriture : le Junk Food un concept à prendre au sérieux !

L’alimentation reste pour toujours un déterminant du fonctionnement de notre organisme. De sa qualité, dépend notre santé. La satisfaction de notre goût doit tenir compte de celle de l’organisme. Les nutritionnistes se battent pour satisfaire les goûts et en même temps les besoins en nutriments. Le concept du Junk Food fait parler de lui.

Le Junk Food

Il faut simplement y entendre la malbouffe. Le junk food est une manière d’agir psychologiquement sur le consommateur par un même aliment qu’il retrouve d’une autre manière. Dans un premier temps, le cerveau va se croire en présence d’une nouveauté. Avec le temps, il prendra l’habitude de désirer toujours cette nouveauté.

Cette habitude est finalement adoptée et on a du mal à s’en débarrasser parce que ancrée dans la mémoire. Bonne ou mauvaise, il faut se demander si l’organisme en tire vraiment profit, ou si nous mangeons simplement pour le goût.

Le Junk Food une menace sanitaire négligée

Plusieurs personnes ne perçoivent toujours pas directement les dangers auxquels l’organisme est exposé. Ce mode alimentaire d’origine américaine est un excès, voir un abus en consommation. C’est tout le contraire des recommandations des spécialistes en la matière. Il n’est tenu aucun compte de l’équilibre et des proportions des nutriments.

Le pire est la richesse un peu débordée des repas en lipides et sucres. C’est avant tout une source de dysfonctionnement du cerveau et ensuite une tricherie consistant à se cacher la réalité de ce qu’on mange. Cette manière de manger est source de nombreuses maladies dans le monde. Les aliments que nous évitons atterrissent dans nos plats transformés.

Les statistiques

Dans une étude récente, il est constaté que la malbouffe est responsable de plus de 11 millions de décès par an dans le monde. Plusieurs chercheurs ayant pris part aux travaux ont conclu que la malbouffe cause plus de mort que les drogues, le tabac, les maladies sexuellement transmissibles.

A elle seule, on lui attribue plus de morts que tous ces fléaux. La malbouffe est responsable des maladies comme : le diabète, le cancer, et ceux cardiaux-vasculaires. On se retrouve très souvent avec un surpoids, mais aussi avec un déficit quelques fois.

Au-delà de la santé la malbouffe est un danger pour l’environnement

Notre liaison avec notre environnement est aussi étroite que nous ne pouvons l’imaginer. Les experts ont démontré tout récemment que la surconsommation de même que la sous consommation a une part de responsabilité dans les changements climatiques. Le manque d’équilibre en toute chose est anormal.

Aujourd’hui dans le monde, il est difficile d’amener certaines personnes habituées à la malbouffe à retrouver une alimentation saine et équilibrée.

Il se pose désormais un problème de dépendance chez eux. Le sevrage cause chez eux des troubles similaires à ceux remarqués chez les personnes en traitement de désintoxication. Les transformations d’aliments doivent désormais attirer l’attention des autorités en charge de la santé. Malheureusement, on en parle rarement et parfois pas du tout dans certaines régions.