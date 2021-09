Objectif Top Chef sur M6 : Philippe Etchebest un coach sur le plateau et en dehors !

L’univers de la restauration éveille nos papilles gustatives rien qu’à y penser. C’est la nouvelle saison et les plats au menu ne manquent pas. Entre repas délicieux, plutôt original et nouvelles adresses, on fait appel à nos chefs en cuisines. Cela semble bien convenir au chef Philippe Etchebest qui ne tarde pas à recourir à l’aide de ces jeunes chefs pour son nouveau coin.

Philippe Etchebest, un coach hors caméra

La septième saison d’Objectif Top Chef est lancée par M6 ce lundi 20 septembre 2021. Avec la grande nouveauté de cette édition (Académie Top Chef), Philippe Etchebest ne lâche plus rien. Toujours aux commandes, il prend soin d’accompagner ses candidats de la première émission jusqu’au bout. Même hors caméras. Incroyable n’est-ce pas ?

En effet, le Chef bordelais ambitionne principalement, mettre toutes les chances du côté des candidats. Et ça, afin d’espérer emmener le gagnant en finale de Top Chef. En plus de la formation culinaire pure, il prépare aussi tous les participants psychologiquement. Il affirme donc « J’essaye de passer du temps hors caméras avec eux pour débriefer, échanger ». C’est donc un suivi complet que le chef propose, et ce, même quand il a plus de concours en jeu.

En plus, il faudrait noter qu’après le programme télé, la continuité est de mise. Spécialement pour ceux qui veulent faire un bout de chemin avec le chef Etchebest. Belle proposition pour un partage plus approfondie de connaissance.

Le nouveau recru du chef Philippe Etchebest : un choix parmi tant d’autres

Un nouveau restaurant, du nouveau plat ! Philippe Echebest fourmille de projets. Pour son projet bordelais, le chef dévoile le nom de celui qui va l’accompagner en cuisine. C’est Camille Delcroix ! Un jeune très talentueux.

C’est notamment un nouveau challenge qui ravit bien le cuisinier. Ce dernier affirme : « Je suis super fier d’avoir été choisi par le chef Etchebest, pour l’accompagner dans son nouveau projet bordelais ». << L’histoire continue >>, ajoute-t-il sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, le jeune papa faisait partie de l’équipe de Philippe Etchebest en 2018. Il avait remporté le concours culinaire à l’époque.

Camille Delcroix, un cuisinier sans précédent

Camille Delcroix est un chef cuisinier français né à Saint-Saulve, le 11 novembre 1989. Il a eu à travailler au restaurant étoilé Le Musigny à Valenciennes de 2009 jusqu’en 2012. Il se présente donc au casting de Top Chef en 2012, mais n’est malheureusement pas retenu. Bien que cela l’affecte beaucoup à l’époque, le jeune homme n’a pas tout plaqué. Il est particulièrement issu d’une famille qui aime beaucoup cuisiner.

En outre, Camille Delcroix revient encore sur la touche en 2017. Cette fois, pour participer à la saison 9 de Top Chef dont l’enregistrement se déroule en octobre et en novembre 2017. Sélectionné lors de la première épreuve par Philippe Etchebest, il reçoit un coaching intense à la brigade du chef pendant tout le concours.

Suite à ça, il se qualifie donc pour la finale qui est spécialement enregistrée en 2018. Face à Victor Mercier, il l’emporte valablement avec 66,92 % des voix du jury. Le concours a été finalement diffusé sur M6 du 31 janvier au 25 avril 2018.

Le jeune homme poursuit la marche et fait montre de ses compétences progressivement. Il a donc travaillé dans pas mal de restaurants. En 2021, il se retrouve à nouveau dans un autre tournant de sa carrière.