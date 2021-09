Perte de poids : découvrez les raisons pour lesquelles votre poids n’est pas toujours le même !

Vous observez un changement de poids d’un matin à un autre, mais vous ignorez les raisons qui pourraient expliquer cette situation. Sachez que de nombreux facteurs sont à l’origine d’une fluctuation de poids. Les raisons peuvent être liées à une mauvaise alimentation ou aux activités physiques.

La consommation des aliments riches en sodium

La consommation excessive du sodium peut entrainer une fluctuation de poids. Certes, c’est un cas dont l’effet varie d’une personne à une autre. Cependant, pour la plupart des sujets expérimentés, l’hypothèse est vérifiée. Lorsque le sel qui se trouve dans votre organisme est au-dessus du taux normal, cela entraine la rétention d’eau. Ce qui provoque l’accumulation d’eau dans votre organisme.

L’eau supplémentaire dilue ainsi le sel et l’évacue. Ce qui provoque une augmentation du poids. Selon le résultat des expériences, une consommation de 500 ml d’eau peut entrainer une augmentation de votre poids. On est confronté à ce facteur lorsque vous consommez plus régulièrement de la soupe en conserve, des repas tout prêts, de la charcuterie ou toute forme de nourriture transformée.

La consommation des aliments riches en glucides

Si vous êtes un amoureux des pins ou des pâtes, vous constaterez quotidiennement le changement de votre poids. Sachez que pour chaque gramme de glucides que vous consommez, votre corps peut retenir jusqu’à trois grammes d’eau.

Ainsi, avec un peu d’attention, vous constaterez que le poids de votre corps ne serait pas le même avant et après la consommation d’un repas riche en glucides. Vous augmentez de poids à cause d’un taux d’eau présent dans votre corps. Toutefois, l’augmentation du poids varie selon le nombre de grammes de glucide que vous avez consommés.

La consommation de l’alcool

La consommation de l‘alcool est un facteur qui provoque le changement du poids. Il provoque la perte de poids. Après avoir bu une boisson alcoolisée, un flux d’urine se déclenche les 20 minutes qui suivent votre dégustation. Ce phénomène entraine des pertes des liquides urinaires et occasionne un déséquilibre hydrique. Ce déséquilibre provoque ainsi la rétention des liquides provenant des boissons consommées ainsi que des aliments que vous avez mangés.

La séance de la consommation des boissons est souvent accompagnée des amuse-gueules qui sont pour la plupart salés. Sachez que ces nourritures ne font pas aussi bon ménage avec l’organisme. Si vous êtes un amoureux de ces aliments, ne soyez pas étonné des variations de votre poids.

Les activités physiques

La transpiration est également un facteur qui impacte le poids. Lorsque vous faites de l’hyperhydrose ou vous suivez une séance d’entrainement cardio sans boire de l’eau, sachez qu’une petite transpiration équivaut à une perte de poids. D’après les études, lors d’une activité cardiovasculaire comme un exercice de type HiiT, le sujet peut perdre jusqu’à 1,3 L de fluide par heure.

Les activités de musculation sont aussi à l’origine de la fluctuation de poids. En effet, au cours des séances de musculations, les muscles subissent des micro-déchirures qui se réparent d’elles-mêmes. Cependant, les muscles retiennent l’eau pendant quelques moments. Ce qui provoque une augmentation du poids de vos muscles.