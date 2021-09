Pour cette rentrée 2021-2022, découvrez ces nouveaux métiers qui ont la cote !

D’ici 2022, la France devra pourvoir environ 800 000 emplois chaque année. Certaines industries embaucheront plus de personnes pour remplacer de nombreux retraités ou créer des opportunités d’emploi : aides-soignants, baby-sitters, informaticiens, commerciaux, enseignants.

Aperçu des principales tendances : nous vous recommandons de travailler en étroite collaboration avec nous pour découvrir ces nouveaux métiers très prisés.

Des emplois pour les jeunes les plus qualifiés

Les jeunes diplômés du bac + 3 au bac + 5 seront bien placés pour profiter de ces emplois qualifiés, notamment dans les secteurs les plus dynamiques (comme l’informatique, la communication), où ils comptent plus de diplômés.

Parallèlement, nous devrons recruter un grand nombre dans les métiers ne nécessitant pas ou peu de qualifications : baby-sitters, aides ménagères âgées ou aides-soignantes dans les hôpitaux.

Certaines industries de services telles que les vendeurs, les préposés à l’entretien ou l’automobile offriront également de nombreux postes en raison de la retraite.

Découvrez ces nouveaux métiers qui ont la cote

Afin de remplacer les retraités ou de créer de nouvelles opportunités d’emploi, plusieurs industries offrent des opportunités, notamment au début de 2021-2022 :

En termes de santé : il y a une grave pénurie de professionnels de la santé dans les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite et les cabinets médicaux. D’ici 2022, les infirmières auxiliaires et sages-femmes devraient bénéficier le plus des emplois créés.

De plus, dans le secteur de la santé, elles offrent des opportunités d’emploi aux jeunes qui ne souhaitent pas étudier longtemps. Par conséquent, vous pouvez accéder à la profession d’infirmière pendant les trois années d’études après l’obtention d’un baccalauréat.

Le diplôme d’aide-soignant s’obtient par une formation de 12 mois, ouverte aux titulaires d’une licence professionnelle, mais il convient également aux personnes n’ayant pas de licence, comme celles avec CAP pour les jeunes enfants.

Le cadre commercial et financier de l’entreprise

Les directeurs commerciaux, administratifs et financiers constituent bien aussi des postes les plus créateurs d’emplois. Cependant, compte tenu de la concurrence qui devient de plus en plus féroce et d’un environnement qui devient complexe, les entreprises doivent procéder au recrutement des managers compétents et efficaces. Ils doivent également remplacer les cadres en fin de carrière.

Quelle formation ? Un diplôme bac + 5 obtenu dans une école de commerce, une école d’ingénieur, un IAE ou un diplôme universitaire en finance ou gestion est une bonne carte pour ces postes.

Il offre également des postes d’entreprise pour un baccalauréat + 2/3 de l’industrie

Ainsi, les bacheliers orientés business trouveront toujours des opportunités, mais force est de constater que partout, le niveau de demande augmente, et l’entreprise recherche de plus en plus de professionnels opérationnels.

Quelle formation ? Bien que les diplômes de DUT technologie marketing, négociation et relation client (NRC) ou BTS gestion d’unité commerciale (Muc) soient encore de bonnes formations de base pour bac + 2, il sera de plus en plus utile de les compléter par une année d’étude de formation. L’alternance travail-études ou les stages de longue durée retiennent également de plus en plus l’attention.