Prénatalité, ce que vous devez savoir pour avoir une grossesse paisible !

La grossesse est souvent à la fois, source de joie et d’inquiétude pour la future maman. Une réaction normale car l’arrivée d’un enfant représente un bouleversement majeur dans la vie d’une femme. Attendre un enfant, c’est donc voir ses habitudes et son corps changés du jour au lendemain. Mais avec quelques astuces santé et bien-être, vous pouvez autant que possible faciliter le déroulement de votre grossesse.

Adopter une bonne pratique et une bonne hygiène alimentaire

Durant la période prénatale, il est essentiel de prendre soin de son alimentation, pour le bien de votre propre corps et celui du bébé. Une alimentation équilibrée et variée est donc souhaitée afin d’éviter une prise de poids trop importante et une carence en vitamines, en calcium, en fer ou en iode.

Une femme enceinte prend en moyenne entre 8 et 12 kg de plus au cours de sa grossesse. Mais avec un bon régime alimentaire, vous pourrez réussir à mieux contrôler votre masse corporelle.

Des aliments comme les épinards, la chicorée et le melon riches en vitamines B9 sont bons pour l’embryon. C’est aussi le cas des aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les produits laitiers.

Toutefois, les viandes crues ou peu cuites sont à éviter. Il faut aussi nettoyer soigneusement les fruits et légumes sans oublier les ustensiles de cuisine. Cela permet d’éviter la toxoplasmose qui est capable de causer de graves lésions chez l’enfant.

Adopter une bonne pratique sportive

Il est possible de continuer à pratiquer du sport même durant une grossesse. Vous pouvez même le faire quotidiennement, si votre état de santé et vos envies le permettent. Cela apaise votre corps et vous procure du bien-être. Le sport permet également de réguler le transit intestinal, en réduisant les constipations et les hémorroïdes.

Les sports doux comme par exemple la marche, le yoga ou la natation sont à privilégier. Il faut par contre éviter les sports présentant des risques de chute ou de traumatisme comme le ski ainsi que les sports de combat et de contact.

Adopter une bonne hygiène dentaire

Il est important de prendre quotidiennement soin de ses dents en général, mais ça l’est encore plus durant une grossesse. Au cas contraire, cela pourrait avoir des répercussions sur la future maman et sur l’enfant.

Les hormones comme l’œstrogène et la progestérone augmentent la sensibilité des gencives à l’accumulation des plaques ce qui peut entraîner la gingivite. Les nausées matinales pendant le premier trimestre et le reflux gastrique peuvent aussi augmenter l’acidité dans la bouche et entraîner des caries.

Pour éviter cela, il faut se brosser les dents au moins deux fois par jour et passer la soie dentaire au moins une fois par jour. Évitez par contre les bains de bouche contenant de l’alcool. Il faut également diminuer la consommation d’aliments avec du sucre ajouté et surtout visiter régulièrement le dentiste.

Éviter le tabac, l’alcool et les drogues

Ce rappel ne cessera pas d’être fait. En effet, ces substances une fois consommées passent, via le placenta, dans le corps de votre enfant, et peuvent provoquer des lésions irréversibles. Il est important de savoir que même le tabagisme passif peut avoir des conséquences sur le bébé.