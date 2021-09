Prise de poids : le fait de manger gras est moins dangereux que de manger sucré !

Le bien-être physique est très important pour la santé surtout dans une société de plus en plus touchée par l’obésité. Il n’est pas difficile de se faire plaisir et de grignoter avec tous les supermarchés et les fast-foods qui se trouvent à tous les coins de rue.

Les nutritionnistes et coachs de vie ont toujours indexé les calories en recommandant de les compter pour ne pas prendre du poids. Toutefois, si le problème venait des aliments que nous consommons. Lorsqu’on s’y intéresse de près, le gras n’est pas le seul coupable, le sucre a également sa part dans ce processus de prise de poids.

Les lipides coupables idéaux

On nous a toujours dit d’éviter les aliments gras trop caloriques ce qui a sans doute poussé à la surconsommation de produits faibles en matière grasse. Ces derniers sont plutôt remplis de glucides engendrant un pic de sucre dans le sang. Un gramme de lipide contient 9 calories contre 4 pour les glucides, c’est sans doute la raison pour laquelle on l’accuse de faire prendre du poids. On lui attribue également les maladies cardiovasculaires tandis que seul l’excès de sucre booste notre appétit nous poussant ainsi à consommer davantage.

Les glucides de faux amis

Vous devez savoir que notre corps possède une hormone de stockage qui augmente avec notre taux de sucre consommé. C’est ce dernier qui entraîne ainsi le corps à stocker davantage de graisse. C’est sans doute la raison pour laquelle la plupart des diététiciens demandent d’éviter de manger trop gras ou trop sucré.

Les glucides vous donnent une sensation permanente de faim vous amenant à manger à plus grande fréquence. Il est donc recommandé de faire attention à sa glycémie. Pour ce faire, la solution n’est pas de se priver, mais plutôt de préférer les glucides plus lents à digérer afin de réduire la réaction insulinique. Si vous adorez le sucre et les aliments ayant davantage de glucides, vous ne pourrez pas parvenir à perdre du poids.

Plutôt Gras ou sucré

Comme vous pouvez le constater, contrairement à ce que l’on a toujours pensé, ce sont les glucides qui exercent un dérèglement sur notre métabolisme nous amenant à une surcharge pondérale. Il s’agit d’une réaction en chaîne où vous prenez plus de calories que vous n’en dépensez. Il faut donc pour perdre du poids, réduire les glucides qui ont un grand impact sur l’insuline, mais aussi les féculents.

Leur rapport glucides-insulines nous amène en effet à la surconsommation d’aliments caloriques et au stockage de mauvaise graisse. Si vous devez choisir dès à présent, je pense que le sucre ne serait pas votre meilleur allié minceur. C’est d’ailleurs ce que défend le régime Keto qui encourage la consommation de lipides et la suppression des glucides pour une perte de poids effective. Ne vous laissez donc plus tenter, car le sucre constitue plus de danger que le gras pour la santé de notre corps.