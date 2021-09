Quels sont les 2 astuces yoga pour un esprit plus libre et détendu ?

Entre la reprise des réunions, la rentrée scolaire, les courses quotidiennes, on se rend bien compte que les vacances sont terminées. Le temps pourrait bien devenir une denrée rare pour vous et vous empêcher de prendre soin de vous en allant faire votre sport habituel.

Si vous n’avez plus le temps, vous pouvez vous tourner vers ces 3 exercices rapides et simples qui ont été créées par Boost un professeur de yoga et pilates et Orlhac de Zen.

La respiration alternée ou Naddhi Shaudana

Pour pratiquer cette technique, vous devez alterner votre respiration avec la narine droite et la narine gauche. Pourquoi vous devez procéder ainsi ?

La narine droite est associée au canal Pingala, à l’énergie solaire, masculine qui lui aussi est associée à la logique, à l’action. Il irrigue également le cerveau gauche. Les trois canaux énergétiques Ida, Shushumma et Pingala encore appelés Nadis permettent de partager l’énergie appelée Prana dans le corps.

En ce qui concerne la narine gauche, elle est associée au canal Ida qui est l’énergie lunaire, féminine et irrigue le cerveau droit. Le canal Ida est relié à l’émotionnel, à la réceptivité, à la créativité et à l’intuition.

Pour pratiquer la respiration alternée, il vous suffit de fermer vos narines l’une après l’autre. Avec la main droite, pratiquez le Vishnu mudra qui permet de recevoir l’énergie après chaque inspirations et le Chin mudra avec la main gauche qui permet de relier votre conscience universelle (votre pouce)à votre conscience individuelle(votre index). Vos derniers doigts doivent être dirigés en direction de la terre pour évacuer les énergies superflues.

Après chaque inspiration, pensez changer de narine pour expirer. Pratiquez cet exercice chaque soir pendant 2 à 5 minutes chaque soir.

L’étirement de la chaîne postérieure ou Leg & Head in Hammac

Pour pratiquer cette technique, vous devez vous munir d’une ceinture de peignoir de bain ou d’une sangle. Pour ce faire, faites une boucle d’environ 50 cm de diamètre avec votre sangle. Si vous utilisez la ceinture de votre peignoir de bain, faites juste un nœud. Allongez-vous en vous plaçant sur votre dos. Etirez l’une de vos jambes en l’air et placez une partie de la sangle au niveau de l’occiput juste sous votre crâne et l’autre partie sous votre pied.

La boucle de la sangle ou le nœud de votre peignoir doivent être placés sur le côté pur que vous puissiez ajuster le diamètre et aussi être confortable au niveau de votre pied et de votre tête. Vous devez ressentir une sensation de flottement et de relaxation au niveau de votre tête. Abandonnez-vous et relâchez les muscles de votre corps pour ainsi profiter de la gravité. Gardez la posture pendant 2 à 3 minutes. Ce laps de temps passé, enlevez la ceinture, restez en position couché sur le sol et respirez lentement pendant 1 minute environ avant de passer à l’autre pied.