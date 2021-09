Redécouvrez ces incontournables de la mode qui sont à nouveau tendance !

En brouillant la frontière entre vie professionnelle et vie privée, la pandémie a également modifié nos habitudes vestimentaires. Redécouvrez dans cet article fait pour vous, ces incontournables de la mode qui sont à nouveau populaires.

Les incontournables de la mode qui sont à nouveau tendance

Grâce aux photos trouvées sur Instagram ou prises lors de paparazzi, nous savons qu’il existe six tendances distinctes qui ont attiré l’attention des célébrités. À l’affiche : un jean large et ample, le chouchou des célébrités. Les chaussures à talons compensés sont également incluses dans le classement. Nous trouvons également les sacs version minuscules arborés par les plus artistes du monde. Ce n’est pas tout : la veste de costume XXL deviendra l’une des pièces iconiques de cet automne.

Quoi de neuf cette saison ? Selon Irina Shayk et Billie Eilish, le pantalon en cuir fera son grand retour. Le pull sans manches, tendance générale de la saison précédente, n’a pas été finalisé, car il fait partie des 6 pièces mode incontournables des célébrités.

Principales tendances de l’automne et de l’hiver 2021-2022

Le cuir

Saison après saison, il ne cesse de s’imposer comme le roi des saisons. On ne se lasse pas du cuir brillant. Des versions bourgeoises sont proposées avec la silhouette des années 70, l’élégance parisienne du blouson en cuir de Givenchy, l’impeccable de Fendi ou la robe à manches ballon de Simone Rocha. Le cuir est partout et nous en sommes très heureux.

Patchwork

Géométrie et impression vont de pair, le pantalon large, le manteau ou la jupe longue côtoient divers tissus et cuirs. Utilisez quotidiennement des articles unicolores ou des tissus en denim pour adoucir le luxe des articles.

Veste matelassée

Après ses débuts, la saison dernière, le manteau matelassé font un retour dans votre garde-robe automne/hiver 2021-2022. Léger, confortable et au style rétro, il se porte dans toutes les situations pour créer un look de cavalier, comme Hermès, Victorien, Dior ou Pucci.

Manteau imprimé léopard

Plusieurs articles en manteau aux motifs de fourrure léopard ont complètement envahi la collection de boutiques particulières. Les vestes léopard peuvent être vues partout sur les podiums et peuvent être associées à un style rock, à des silhouettes charmantes ou à des costumes monochromes. Grâce à lui, on se démarque avec une facilité troublante.

Manteau en fausse fourrure

Afin de vous protéger efficacement du froid sans affecter votre style, la fausse fourrure est devenue un excellent allié mode. Associez le look monochrome comme Givenchy, les bottes en métal et les lunettes de soleil futuristes comme Balenciaga, et même la pochette en fausse fourrure assortie comme Prada. Sinon, l’association d’un jean brut, de pulls chauds et de baskets est également très efficace.

Jupe plissée

Entre allure de petite fille chic et bourgeoise, la jupe plissée est au cœur du vestiaire BCBG. Lorsque nous sommes lentement revenus au bureau, nous portions des vestes de costume bien ajustées, tout comme nous l’avons vu sur Ami. Si vous souhaitez créer un style moins académique, plus décontracté, vous pouvez l’associer à un simple T-shirt blanc ou un sweat à capuche.