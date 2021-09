Régime sans alcool : les boissons que vous pouvez boire au bar pour passer une soirée sympa !

Se rendre à une occasion particulière ou dans un bar quelconque dans le but de se distraire est une chose courante. Lors de ces sorties, il y a des boissons de toutes sortes (alcoolisées et non alcoolisées) qui sont proposées pour le plus grand bien de tous.

Étant donné, que passer une soirée agréable et fun n’est pas synonyme de s’adonner à l’alcool, voici donc trois différentes boissons sans alcool que vous pouvez boire au bar, pour une soirée très sympa.

Des jus de fruits pressés à consommer

Pour passer une soirée sans se retrouver avec une gueule de bois le lendemain, il est conseillé de prendre des jus de fruits pressés. Et parlant de jus de fruits pressés, on fait le plus allusion au jus de raisin, au jus de pomme, au jus de citron et bien d’autres.

Le jus de raisin est constitué d’eau et de glucides. C’est pour dire qu’il n’y a pas de place pour l’alcool. De plus, le jus de raisin a d’un côté thérapeutique étant donné qu’il sert à lutter contre les vomissements, les nausées et même le cancer. Quoi de plus important que de prendre une boisson bénéfique à son organisme ?

Le jus de pomme quant à lui est une substance très bénéfique pour la santé. C’est un jus contenant une importante quantité de vitamine A et C. Contrairement aux boissons alcoolisées, le jus de pomme favorise l’augmentation de vos facteurs antivieillissement. C’est donc une boisson parfaite pour une soirée.

Enfin, la particularité au niveau du jus de citron est qu’il est fait à base d’un fruit juteux et acide, mais fortement riche en vitamine C. C’est une boisson qui a des effets bénéfiques sur la santé en renforçant le système immunitaire.

Le thé matcha dine iro et du concentré de gingembre de Gimber

En réalité, le thé matcha dine IRO et le concentré de gingembre de Gimber sont aussi deux boissons non alcoolisées.

D’une part, le thé matcha dine IRO est fait à base d’une variété de thé vert du Japon. Sur le plan sanitaire, il est d’une importance capitale. C’est une boisson qui a un effet détoxifiant et minceur. Elle est riche en antioxydant d’où son effet antivieillissement.

D’autre part, le concentré de gingembre est obtenu suite à un mélange de gingembre, d’herbe et de citron. C’est toute une solution qui peut être consommée avec un peu de boisson gazeuse pour une saveur plus délicieuse.

Le ginger-beer et du Virgin Pina Colada

Le ginger-beer n’a pas aucun avec de la bière, en réalité cette boisson ne comporte pas la moindre quantité d’alcool. Elle est savoureuse et permet d’avoir un goût de bière sans la bière.

Le Virgin pina colada quant à lui est produit suite à un mélange de lait, de sirop Caribbean et de sirop de pina colada. Passez une soirée sympa entre amis ou en famille sans prendre une boisson alcoolisée n’est donc pas une utopie.