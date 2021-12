Santé, comment soigner rapidement un bouton de fièvre ?

La fièvre, c’est un symptôme commun à plusieurs maladies. La majorité du temps, elle fait apparaître un bouton à différents endroits du corps. Les lèvres sont souvent touchées par cet abcès qui rend le quotidien difficile. Traîné sur plusieurs jours, il empêche de bien manger. Il existe quelques astuces pour en finir avec.

Soignez rapidement le bouton de fièvre

Les astuces proposées ici ne remplacent pas les soins prescrits par votre médecin.

Le bicarbonate de soude

Vous pouvez utiliser le bicarbonate de soude pour faire disparaître ce bouton dérangeant. Avec un peu d’eau, vous humidifier d’abord le bouton et les parties proches. Il faut laver vos mains avant de commencer le processus. Vous appliquez une petite quantité de bicarbonate de soude sur le bouton formant une pâte. Vous laissez la pâte sur le bouton une dizaine de minute avant de rincer avec de l’eau froide. Vous laissez sécher avant de refaire le même exercice environ trois fois dans la journée. Il faut laisser un peu de temps s’écouler entre les applications du bicarbonate.

Le jus de citron

Il est reconnu pour ses vertus depuis des siècles. Contre le bouton de fièvre, il est aussi efficace. Il faut recueillir un peu de ce jus en pressant le citron. Vous vous servez d’une compresse pour garder le liquide et vous tamponnez ensuite le bouton avec. Cet exercice peut se faire aussi trois fois dans une journée comme le premier. La partie où il y a le bouton change de couleur et se stérilise plus rapidement. Au cours de la journée, la douleur et la taille du bouton diminuent progressivement.

Vous pouvez aller au-delà des trois fois si vous constatez par exemple qu’il y a un mouvement qui a enlevé le soin. Par exemple, manger peut dégrader ce que vous avez appliqué. Le mouvement de la langue peut le faire aussi si le bouton est sur la lèvre. C’est pourquoi il faut le faire de préférence après le repas.

L’huile essentiel

Celle de Niaouli semble très efficace. Une petite quantité dans une compresse stérile et vous tapotez le bouton avec. Le tapotage peut-être un peu douloureux, mais passager. Il faut recommencer le mouvement jusqu’à la disparition du bouton.

Les feuilles de basilic

Son efficacité dans les soins n’est plus à démontrer. Il faut chercher une dizaine de feuilles vertes que vous écrasez afin de les réduire en pâte. Appliquez la pâte sur le bouton et laissez quelques heures pour sécher le bouton. Au moment d’enlever le soin, vous constaterez que le bouton n’est plus assez rouge et diminué de taille. Il faut recommencer dans la journée jusqu’à satisfaction.

Une nuance

Aucune de ces astuces n’est un traitement de la maladie responsable de la fièvre. Il ne s’agit pas ici d’un soin mais d’un symptôme. Il est plus responsable d’aller en consultation pour comprendre ce qui vous donne la fièvre. C’est en ce moment que le mal sera attaqué à la racine pour un soin proprement dit et plus efficace.