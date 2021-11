Santé et bien être, comment bien nettoyer vos lunettes pour les garder en bonne forme?

Rayures, salissures et exposition à des températures inhabituelles peuvent altérer définitivement vos verres. Pour préserver la durée de vie de vos lunettes et la qualité de vision qu’elles vous procurent au quotidien, il est important de bien les nettoyer tous les jours.

Lavez vous soigneusement les mains

Avant de nettoyer vos lunettes, il est important que vos mains soient parfaitement propres. Elles ne doivent avoir aucune trace de saleté, de crème hydratante ou toute autre matière susceptible de tacher les verres. Ainsi, évitez les savons avec des parfums et des produits hydratants. Et utilisez plutôt un savon neutre ou du liquide vaisselle. Pour vous sécher les mains, utilisez une serviette propre et non pelucheuse.

Nettoyez vos lunettes en douceur

Pour une qualité de vision optimale, il est important de nettoyer vos verres régulièrement. N’hésitez pas à en parler à votre opticien pour qu’il vous montre les gestes à adopter.

Utilisez de l’eau et du savon

Utilisez tout simplement un peu d’eau tiède et du savon. Le liquide vaisselle, par exemple, est un parfait nettoyant pour lunettes. Trempez vos lunettes dans l’eau savonneuse tiède. Frottez alors délicatement les verres avec vos doigts. Rincez ensuite pour éliminer les saletés et les graisses.

Pour finir, essuyez-les avec un linge doux et propre, type chiffon en microfibre (l’idéal). Mais surtout, pas d’essuie-tout ou de mouchoir en papier, ça risque de rayer le verre.

Mélangez de l’eau et du vinaigre blanc

Outre ses vertus dégraissantes et désinfectantes, le vinaigre blanc a le pouvoir de redonner de la brillance aux verres. Alors utilisez le comme nettoyant en le mélangeant dans un petit récipient, à parts égales, avec de l’eau. Il suffit ensuite de nettoyer vos verres avec un chiffon propre, qui ne peluche pas.

Vu que vous serez souvent amené à utiliser ce mélange eau / vinaigre blanc, autant en préparer d’avance dans un petit flacon vaporisateur. vous pourrez glisser ce spray liquide nettoyant dans le sac.

Les gestes à éviter absolument

Évitez absolument de nettoyer vos lunettes avec votre chemise ou un autre tissu. Surtout lorsque les verres ne sont pas humides, car vous risquez de les rayer. N’utilisez jamais votre salive pour humidifier les verres de lunettes.

Pour nettoyer vos lunettes, n’utilisez surtout pas un nettoyant vitre ou un pschitt multi-usage. Ces nettoyants contiennent des produits agressifs. Ils peuvent faire décoller les traitements coûteux sur vos verres, tels que le traitement antireflet. N’utilisez jamais de papier pour nettoyer vos lunettes. Cela veut dire pas de sopalin, pas de mouchoir en papier, pas de serviette en papier et pas de papier toilette. Le papier peut faire des microrayures et laisser des peluches à la surface des verres de vos lunettes.

Manipulez toujours vos lunettes avec vos 2 mains

Un bon entretien de vos lunettes commence dès leur prise en main. Soyez attentifs dans vos moindres manipulations. Utilisez vos deux mains pour mettre et retirer vos montures.

Rangez vos lunettes à l’abri des risques

Quand vous ne portez pas vos lunettes, repliez leurs branches, puis posez-les dans un lieu sûr, jamais sur le côté verres. Et avant de les glisser dans un sac ou une poche, placez-les dans un étui rigide et propre.