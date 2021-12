Santé : quelques conseils pour éviter les traumatismes !

Le parcours d’un être humain peut être parfois marqué par des évènements malheureux caractérisés par des chocs d’ordre physique et émotionnel. Dans ce genre de circonstances, il est difficile de réussir à reprendre sa vie en mains. C’est un processus qui implique notamment l’exercice de certains comportements et activités pour éviter un traumatisme persistant lié au dommage subi. Voici quelques conseils pour éviter les traumatismes.

Utiliser la force de la visualisation positive et de la pensée positive

De façon générale, il est important de réussir à tout prix à réduire l’impact des traumatismes.

Un traumatisme lorsqu’il survient bouleverse négativement votre vie de tous les jours sur différents aspects. D’autre part, un traumatisme non résolu ou non combattu a tendance à devenir permanent et à entraîner par exemple la perte de confiance en soi, la perte d’estime de soi et bien d’autres maux.

C’est pour cela qu’en premier lieu, la visualisation positive est conseillée, car elle vous permet de ne pas vous concentrer sur ce qui ne va pas chez vous, mais plutôt sur vos meilleures qualités. Il peut s’agir par exemple de regarder des photos de vous avant un accident ou un choc pour vous rappeler de bons souvenirs.

Si vous avez une fracture ou une lésion sur le corps par exemple, il vous est déconseillé de la regarder afin que cela ne puisse pas stimuler négativement votre cerveau.

En second lieu, la visualisation positive peut être complétée par la pensée positive qui consiste à imaginer un monde dans lequel vous vous êtes déjà remis de votre choc afin de retrouver votre joie de vivre et votre assurance.

Faire recours à des moyens d’évasion sains

Pour éviter d’être rongé par un traumatisme, il est avant tout important de réussir à créer une ambiance ou un environnement dans lequel vous serez en mesure d’oublier votre dommage subi.

Pour ce faire, l’une des astuces les plus recommandées consiste à habituer le cerveau et le corps à de nouvelles activités ou apprentissages qui sauront vous permettre de vous découvrir sous de nouvelles facettes.

Ainsi donc, dans un premier temps, vous pouvez vous plonger par exemple dans la lecture ou l’écriture d’une histoire, vous familiariser avec de nouveaux jeux de société ou encore vous initier à l’apprentissage d’un instrument de musique.

Dans un second temps, il peut s’agir d’activités physiques comme la pratique d’un sport ou d’activités de bien-être comme le yoga.

Se faire accompagner par des spécialistes compétents et de proches qui vous soutiennent

Lutter contre un traumatisme peut s’avérer parfois plus difficile lorsqu’on n’est pas encadré par un spécialiste qualifié.

Qu’il s’agisse du psychologue ou du thérapeute praticien, il saura comment vous guider et vous motiver pour obtenir le meilleur de vous-même afin de vous faire traverser cette période délicate avec le minimum d’accrocs.

Pour éviter le traumatisme qui vous guette après la survenance d’un choc émotionnel ou d’un accident physique, il est également essentiel de pouvoir combattre la solitude qui en est un des vecteurs.

C’est pour cela que vous aurez à vous entourer des bonnes personnes pouvant vous apporter un soutien affectif réconfortant afin de vous faire voir de nouveau la vie en rose.