Santé : quels sont les avantages du miel pour votre santé que vous devez connaître

Les propriétés curatives du miel sont reconnues et utilisées depuis l’Antiquité. Plusieurs études ont été menées sur les bienfaits du miel et son utilisation en tant que médicament. Voici quelques avantages du miel pour votre santé.

Le miel calme la toux

Des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie ont analysé l’effet du miel sur la toux des enfants. L’étude a comparé les effets du miel avec ceux du dextrométhorphane, l’un des médicaments contre la toux les plus couramment utilisés. Le miel était plus efficace que le dextrométhorphane pour calmer la toux nocturne chez les enfants. Ils ont également constaté que les enfants qui consommaient du miel avaient une meilleure qualité de sommeil. Les enfants qui consomment du miel sont également moins susceptibles de souffrir de troubles du sommeil.

Amélioration de la mémoire

Les effets de trois traitements différents ont été étudiés chez 102 femmes en bonne santé qui traversent la ménopause. Après quatre mois, les femmes ont été soumises à un test de mémoire à court terme. Sur les 15 nouveaux mots qu’elles devaient retenir, les femmes traitées au miel et les femmes traitées aux hormones se sont souvenues d’un mot de plus.

Guérir les petites blessures

Plusieurs études ont mis en évidence l’efficacité du miel dans le traitement des blessures. Des chercheurs norvégiens ont étudié l’efficacité de deux types de miel. Ils ont étudié les effets de deux types de miel : le Medihoney (un miel thérapeutique de Nouvelle-Zélande qui a subi un processus de raffinage spécifique) et le miel de forêt norvégien. Les résultats ont montré que les deux miels étaient capables d’éliminer toutes les bactéries se développant sur les plaies. Dans une autre étude, 59 personnes souffrant de plaies et d’ulcères aux pieds ont reçu du miel non traité et 80 % d’entre elles n’ont pas pu être soignées par des médicaments conventionnels. Ainsi, les plaies et les ulcères de 58 des 59 personnes ont été guéris par une simple application topique de miel. Plus précisément, les plaies stérilisées sont restées stériles. Les plaies et ulcères infectés ont été stérilisés en une semaine seulement lorsque le miel a été appliqué par voie topique. Le miel est également couramment utilisé dans les hôpitaux pour le traitement des brûlures, soit par voie topique, soit sous forme de pansement. Les pansements doivent être changés toutes les 24-48 heures. En application topique, 15 à 30 ml de miel doivent être utilisés sur la zone affectée et changés toutes les 12 à 48 heures. Le miel est recouvert d’une compresse de gaze stérile ou d’un pansement en polyuréthane.

Renforcer les globules blancs

Le miel est un traitement abordable et prometteur pour les faibles taux de globules blancs après une chimiothérapie.

Élimination des bactéries résistantes aux antibiotiques

Selon plusieurs études, le miel de qualité médicale élimine les bactéries responsables d’intoxications alimentaires. En outre, le miel est également efficace pour éliminer le Staphylococcus aureus et le Bacillus pyocyanidus. Ces deux agents pathogènes sont souvent présents dans les hôpitaux et les salles d’attente des médecins.

Aide à éliminer l’alcool du corps

Le miel « augmente la capacité du corps à métaboliser l’alcool ». Il peut contribuer à réduire l’ivresse et à abaisser le taux d’alcool »

Charge de la batterie après l’entraînement.

Avec 17 g de glucides par cuillère à café, le miel est une excellente source d’énergie 100% naturelle, contrairement aux boissons énergisantes. Le miel contient également de nombreux autres nutriments essentiels qui le rendent bien supérieur aux boissons énergétiques traditionnelles.