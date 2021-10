Soins du visage : voici l’astuce miracle pour faire partir vos rides !

En prenant de l’âge, l’élasticité et la souplesse de notre peau diminuent considérablement au fil des années. C’est ainsi que les rides commencent à faire leur apparition. Si certaines personnes acceptent facilement cet état de choses, ce n’est pas le cas de tout le monde.

Il existe donc des solutions pour prévenir l’apparition des rides ou pour les diminuer voire les faire partir complètement. Il existe maintenant des outils et accessoires qui vous facilitent les massages.

Les accessoires manuels pour le massage du visage

Les accessoires manuels les plus plébiscités aujourd’hui sont la pierre de gua sha et le rouleau de jade. Ces deux accessoires issus de la médecine traditionnelle chinoise ont un effet liftant et drainant sur la peau. L’utilisation de ces accessoires vous donne un résultat presque instantané. Il donne un joli teint et un coup d’éclat à la peau en stimulant la circulation sanguine.

Pour que ces accessoires puissent avoir un bon effet sur votre visage, vous devez faire au préalable des soins de visages. Vous pouvez donc utiliser des huiles pour le visage ou des sérums. Ils permettront aux accessoires de glisser plus facilement et de vous assurer un massage parfait sans avoir à tirer sur votre peau.

Les accessoires vibrants pour le massage du visage

Les accessoires vibrants se présentent sous la forme de rouleau ou de barre. Grâce à de petites vibrations, ils stimulent la peau et favorisent ainsi la circulation sanguine. Cette action sur votre visage a un effet immédiat. Ils vous donnent instantanément un coup d’éclat. Leurs actions sur le visage permettent également de réduire les gonflements du visage et la rétention d’eau.

Les effets des accessoires vibrants ne se remarquent que sur le long terme. Ce n’est qu’avec une application régulière que vous pourrez voir les effets. Toutefois, ils permettent à la peau de produire du collagène en la stimulant. Au-delà de l’utilisation de ces accessoires, vous devez mettre en place une routine de soin du visage. Voici ce que vous devez faire :

Appliquer un baume anti rides

Les soins du visage sont très importants pour avoir un visage net. Alors, pensez à appliquer chaque matin et soir un baume antirides sur une peau préalablement lavée et séchée. Appliquez votre baume en douceur en commençant par le centre vers l’extérieur du visage. Ne frottez pas, n’appuyez pas non plus, soyez juste très douce.

Pour lutter contre les rides, vous devez être assidue dans votre routine. Pensez à hydrater votre peau également et protégez-la de la pollution, du soleil, du stress, etc.

Faites des exercices anti-âge

L’auto massage et la gymnastique faciale vont également vous aider à réduire les rides de votre front. Prenez 5 à 10 minutes pour faire des massages anti rides. Faites ces exercices après avoir appliqué vos soins antirides ou hydratants. Votre visage sera plus radieux et vous pourrez aisément vous dire que malgré votre âge avancé, vous paraissez toujours jeune et en pleine forme.