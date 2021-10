Tendance mode Automne-Hiver 2021-2022 : découvrez les colorations de coiffure qui ont le vent en poupe !

C’est la rentrée capillaire de nos cheveux. Après avoir été malmenée sous le soleil et sous la pluie, notre chevelure mérite un minium de rafraichissement. Souhaitez-vous adopter un nouveau look qui tranche avec la saison dernière ? Cet automne 2021 offre une large variété de colorations. Le roux, le « Dark Beetle irisé » ou encore le blond « cacao » sont quelques exemples pour enjoliver votre tête. Voici la sélection des 5 meilleures colorations de coiffure tendance à adopter cet automne 2021.

Le roux, sous toutes les formes

Très peu de personnes aiment cette coloration qui pourtant attire les regards. Cependant, il va falloir compter avec cette teinte tout au long de cet automne 2021-2022. Elle s’impose aujourd’hui comme une coloration incontournable si vous souhaitez attirer des regards sur vos cheveux. Le roux vif par exemple apporte plus d’éclat à votre visage. Cette coloration se décline en plusieurs variantes.

Le Copper Hair se positionne parfaitement comme une couleur qui fera sensation cette saison. Déjà adoubée la saison dernière, cette couleur qui tend vers l’orange est très chatoyante. Cette coloration épouse parfaitement les blondes puisqu’elle est proche du blond vénitien. La variante citrouille épicée est une autre coloration qui fera parler d’elle cet automne-hiver 2021-2022. Encore appelé le Pumpkin Spice, cette nuance de roux apporte un équilibre entre la teinte claire et foncée. Elle adhère à tout type de peau.

La coloration baby blonde

Voici une couleur qui ne passera pas inaperçue cet automne. Miley Cyrus, Selena Gomez, Billie Eilish, Anya Taylor-Joy, Katy Perry, elles sont nombreuses ces célébrités qui ont adopté ce style sans réserve. Très angélique, c’est une coloration qui séduit par sa radicalité et son aura. Elle est capable d’attirer de loin les regards. C’est une bonne pioche que vous pouvez adopter pour sublimer votre visage.

La coloration toffee hair

C’est le look parfait pour les cheveux châtains et blonds foncés. La coloration toffee hair est une inspiration du mélange de caramel subtil. Cette coloration est le meilleur choix pour celles qui cherchent à densifier leur chevelure. Bidimensionnelle, elle apporte du dynamisme à vos cheveux avec une touche lumineuse qui vous fait ressentir encore un peu plus l’été.

La coloration bicolore

Si vous hésitez à choisir entre deux colorations, vous avez la possibilité d’opter pour les deux. C’est la particularité de la coloration bicolore. Ce look fait déjà son chou gras auprès des grandes stars connues en matière de coiffures. Bella Hadid, Dua Lipa, ou Billie Eilish sont les premières à s’illustrer avec cette coloration. Préférez-vous adopter deux couleurs différentes sur le dessus et le dessous de la tête ? Ou, souhaitez-vous opter pour deux mèches colorées sur le devant de votre visage ? Ce look se laisse à votre imagination.

La coloration iced espresso

La coloration iced espresso est le contraire de la coloration baby blonde. Pourtant, son expression n’a rien d’obscur. C’est une couleur radicale qui s’impose aussi sans compromis. Elle très appréciée pour son côté chatoyant. Ce brun glacé adoucit le visage avec une tonalité froide.