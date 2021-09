Tendance mode automne hiver 2021-2022 : découvrez les couleurs et les accessoires de modes qui vous donneront un style incomparable !

La rentrée 2021-2022 marque l’arrivée de nouvelles tendances dans l’univers de la mode. C’est le moment de revoir les styles vestimentaires et les looks afin d’être toujours dans la tendance. Découvrez donc les couleurs et accessoires de modes qui vous donneront un style incomparable pendant l’automne hiver 2021-2022.

Les couleurs à la mode pour cette saison 2021-2022

Pour l’automne hiver 2021-2022, les nouvelles tendances sont déjà disponibles dans toutes les boutiques de la place depuis quelques semaines. Actuellement, il y a quatre couleurs qui font l’unanimité.

Les teintes vitaminées pour donner du peps à vos tenues

Pour cette saison, il est nécessaire d’oser de nouvelles tenues plus lumineuses. Et pour cela, sortir de sa zone de confort en faisant abstraction des couleurs sombres est l’idéal. Pour donc attirer plus le regard sur soi, il est conseillé d’adopter des styles vestimentaires avec des touches de couleurs vitaminées. On peut faire mention du bleu, de l’orange sanguine, du vert perruche et bien d’autres.

La couleur métallisée

La couleur métallisée est également plus en vue sur le podium du style cette saison. Peu importe le type de vêtement que vous portez, recourir au métallisé est la meilleure option pour vous. Cela vous permettra de vous démarquer systématiquement. Une teinte en or ou argent sur votre robe ou votre jupe vous permettra aussi de vous décontracter et de vous sentir plus stylés.

Le kaki et le lilas

D’un autre côté, il ne faudrait pas oublier la couleur kaki. Pour cette saison hivernale, le kaki est d’une importance capitale. Il fera ressortir votre teinte et vous donnera un look plus élégant et stylé. C’est le meilleur moyen pour enfin mettre de côté pendant un moment le gris et le Camel.

En ce qui concerne le lilas, il serait désagréable de s’en passer au cours d’une telle saison. En effet, c’est une couleur vraiment attirante grâce à sa douceur et sa fraîcheur. C’est l’une des meilleures couleurs pouvant vous permettre de réveiller vos looks hivernaux.

Des accessoires de première classe pour rester dans la tendance

Que ce soit pour les bijoux, les chaussures ou encore les sacs à main, plusieurs accessoires sont disponibles au premier plan.

Les bijoux et chaussures

Relativement aux bijoux, l’or blanc a refait surface. C’est un accessoire qui se retrouve à une place très importante sur le marché actuel. De plus, il y a la grosse bague qui s’installe dans cet univers de la mode.

Concernant les chaussures, il y a la cuissarde qui se place dans le lot des looks très intéressants. Il vous est donc conseillé de vous en servir pour vos sorties en famille, solo ou entre amis. Aussi, on peut relever la dad sandal qui maintient toujours sa position.

Sac à main comme accessoires tendance

En outre, divers sacs à main sont disponibles pour vous rendre encore plus élégants. On peut évoquer le maxi-shopping bag, le sac arrondi ou encore le pouch-bag mou qui sont d’une qualité et d’une beauté inégalables.

De ce fait, il existe déjà depuis le mois d’août 2021 une pluralité de couleurs et d’accessoires qui vous donneront des styles remarquables. Que ce soit pour les habits, les chaussures ou les sacs à main, la tendance est au cœur de la mode.