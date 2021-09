Tendance mode automne-hiver 2021-2022 : voici les styles audacieux qui sont en vogue !

Un nouveau vent d’excitation souffle sur l’univers de la mode pour cette nouvelle saison d’automne qui précède l’hiver. Une tendance positive après une période de vaches maigres l’année dernière et qui pousse aujourd’hui beaucoup de personnes à vouloir renouveler leur garde-robe. Dans cette volonté de renouvellement de style, il est important de rester coller à la tendance du moment. Des modèles de vêtements aux couleurs en passant par les accessoires secondaires, ces nouvelles collections actuellement en vogue vous feront rêver.

Le cuir se présente sous toutes ses formes pour cet automne-hiver 2020-2021

Il vous sera difficile de ne pas compter sur les modèles en cuir pour cette nouvelle rentrée de la mode. Capables d’allier à la fois résistance et élégance, ils sont actuellement l’objet de convoitise des férus de designs en quête de nouveaux assortiments hors du commun. Du blazer accompagné d’un jeans à la jupe courte et d’un décolleté, ces tendances sauront mettre en valeur vos mensurations si vous êtes une femme.

Du côté des hommes, les légendaires combinaisons de veste et pantalon en cuir qui peuvent être accompagnées d’un t-shirt reviennent également à la mode. De quoi offrir un physique encore plus séduisant aux messieurs à la recherche d’habillements qui allient beauté et charme. Les marques italiennes telles que Givenchy et Fendi sont celles qui ont le plus opté pour cette tendance dans leurs nouvelles collections respectives.

Des modèles de manteaux à vous en mettre plein la vue

Autrefois jugés comme étant un modèle vestimentaire coûteux et extravagant, le manteau a réussi aujourd’hui à rentrer dans le quotidien de plusieurs habitants des cités urbaines. Une nouvelle donne sur laquelle misent les créateurs de mode afin de proposer à leur clientèle une large gamme de modèles adaptés à tous les besoins.

C’est ainsi que pour cette nouvelle saison, plusieurs de ces costumes géants font partie des attractions principales des férus de shopping. On peut entre autres citer le manteau à fausse fourrure pour un monde plus écologique et le manteau léopard, célèbre pour son design et sa teinte des plus remarquables. On distingue également le manteau matelassé qui saura conquérir les plus âgés de par la nostalgie suscitée par son style d’une autre époque. Un ensemble de modèles proposés par des maisons telles que Dolce & Gabbana ou encore Temperley London.

Quelques accessoires comme le chapeau et le foulard également prisés

En effet, on observe depuis le début de cette nouvelle saison un regain d’intérêt pour ces accessoires le plus souvent utilisés pour des costumes de personnages de cinéma. Si vous avez donc toujours rêvé de ressembler à un cow-boy ou à une princesse du désert, c’est le moment idéal. Vous pouvez même décider de compléter ce style avec des lunettes de soleil.

Les couleurs actuellement en vogue pour cet automne-hiver 2021-2022

La tendance est aujourd’hui portée sur des couleurs vives et expressives qui font mieux ressortir la beauté des assortiments vestimentaires. Il faudra donc compter sur des couleurs comme le lilas, le doré ou encore des couleurs classiques de la mode comme le rouge et le bleu qui font toujours sensation.