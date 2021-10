Tendances coiffure : voici les looks de cheveux à avoir en cet automne !

Êtes-vous fatigué de toujours vous accrocher aux vieilles coiffures ? Sachez qu’il existe de nombreux nouveaux looks que vous pouvez adopter. Très simple dans leur réalisation et moins coûteuses, ces coiffures rayonnent votre visage pour un regard plus éclatant. Voici une sélection de looks de cheveux qui pourraient vous inspirer en 2021.

La coupe courte boyish effilée

Si vous avez envie d’adopter un nouveau style pour vos cheveux, cette création de l’actrice américaine Jamie Lee Curtis est un meilleur choix. Très pratique, facile à réaliser et aussi simple à entretenir, la coupe courte boyish effilée est une véritable inspiration compatible avec aux visages ovales.

Ce style capillaire est composé d’une micro frange bien dégagée au front. Pour entretenir cette coupe, il suffit de l’effiler quotidiennement. Pour mieux profiter de votre style, vous pouvez adopter une couleur naturelle. Le gris est la teinte appréciée du moment.

La coupe effilée avec une frange sur le côté

Si vous êtes de la communauté qui n’est pas trop fan des cheveux courts extrêmes, voici la coiffure qui vous convient parfaitement. Cette coupe vous permet de conserver une certaine longueur de vos cheveux, même si elle est moins importante.

Cette coiffure de mèches fines caramel est une inspiration de l’actrice Sela Ward. Pour mettre plus d’élégance dans cette coiffure, l’actrice décide d’adopter une frange sur le côté. L’utilisation des mèches fines dissimule et apporte plus de rayonnement à vos cheveux foncés.

La coupe courte effilée avec un ombré caramel

Il s’agit d’une coupe courte effilée qui encadre parfaitement votre visage. Elle adopte une frange rideau qui descend délicatement sur le front afin de ne pas détourner les regards de vos yeux. La particularité de cette coiffure de l’actrice Lisa Rinna est sa teinte ombrée caramel. Cette superbe coloration tranche légèrement avec la teinte foncée naturelle des cheveux.

L’association de cette coiffure avec cette coloration sublime naturellement votre regard. Cependant, cette coupe courte effilée nécessite un entretien minutieux. Vous aurez besoin ainsi d’un sèche-cheveu, d’une brosse ronde et d’un produit coiffant compatible avec votre crinière.

La coupe Pixie effilée

La coupe Pixie est une coiffure moderne et polyvalente. Elle se façonne de nombreuses manières. C’est d’ailleurs cette qualité qui fait d’elle une coiffure tendance en 2021. Quelque soit la texture de vos cheveux, qu’elles soient fines ou épaisses, la coupe Pixie effilée reste un excellent choix. Simple à réaliser et aussi facile à entretenir, elle adhère à toutes les franges. De même, vous pouvez lui appliquer tout type de coloration. Ce look vous permet ainsi de faire preuve de créativité et de tenter plusieurs styles afin de dénicher celui qui vous convient le plus.

Le bob asymétrique

Le bob asymétrique fait partie des coupes les plus populaires en 2021. Cette coupe conserve parfaitement la longueur de vos cheveux. Elle épouse toutes les colorations. Vous pouvez donc jouer avec toutes les couleurs si vous le souhaitez. De même, elle adopte les franges, les boucles et permet aussi de joueur avec les angles.