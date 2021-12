Vie pratique : avez-vous des oreilles sensibles ? Voici quelques idées pour pouvoir porter vos boucles d’oreilles !

Porter de belles boucles d’oreilles qui mettent en valeur sa personnalité et ses vêtements est une bonne chose. Mais certaines personnes ont du mal à en porter en raison de leurs oreilles sensibles. Pour ces personnes, vouloir porter des boucles d’oreilles équivaut à avoir des rougeurs, irritations et démangeaisons. Voici donc quelques idées pour mettre fin à ces difficultés.

La nécessité de savoir les causes de la sensibilité des oreilles

Avoir des oreilles sensibles et par extension les lobes, rend difficile le port d’une paire de boucles d’oreilles sur une certaine durée. Les facteurs d’irritations sont donc multiples, mais deux causes se démarquent principalement chez la plupart des filles. Il s’agit notamment des allergies aux matières des boucles d’oreilles et le fait de ne plus en porter aussi régulièrement qu’avant, le trou se refermant donc légèrement.

Pour ce qui est des allergies aux matières des bijoux en général, c’est le nickel qui est la matière la moins tolérée des lobes sensibles. Il s’agit d’une matière très utilisée pour fabriquer les bijoux bon marché. À côté du nickel, il y a une infime proportion de personnes qui peuvent ne pas tolérer le cuivre, l’étain ou même l’or. L’acier inoxydable semble sûr, mais il peut aussi toutefois provoquer une réaction allergique. L’essentiel est donc de bien connaître ses oreilles et de savoir les matières susceptibles de les irriter ou non en fonction de vos habitudes d’utilisation.

Une astuce pour mettre fin aux sensations désagréables quand on porte des boucles d’oreilles

Pour cette astuce, il faut de la vaseline et quelques gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé. Ajoutez donc votre huile essentielle d’arbre à thé dans une petite quantité de vaseline, le tout dans un bol. Appliquez alors ce mélange sur le clou d’oreille et sur la pince des boucles d’oreilles. D’une certaine manière, il s’agit d’appliquer le mélange sur toute partie de la boucle d’oreille qui touchera l’oreille. Grâce à cette astuce, vous n’aurez plus qu’à profiter de vos plus beaux bijoux.

Cette combinaison est efficace, car la vaseline crée une barrière protectrice empêchant les irritations, tandis que l’huile essentielle d’arbre à thé agit grâce à son pouvoir de guérison. Cette capacité de guérison aide à faire disparaître les irritations et rougeurs sur les oreilles. D’ailleurs, vous pouvez aussi vernir les zones des boucles d’oreilles en contact avec la peau avec une fine couche de vernis transparent. Cela permet de limiter les risques d’allergies.

Quelques types de boucles d’oreilles pour oreilles sensibles

On a les clous en diamant véritable. Ce sont des clous en diamant véritable intemporels sertis en argent sterling. Elles n’irritent donc pas le lobe des oreilles. Et ces boucles d’oreilles font partie des diamants les plus abordables à ce jour. Ensuite, il y a les boucles d’oreilles délicates Huggie. Il s’agit d’une paire de créoles adorables en laiton, un métal relativement sûr à porter. Il y a toutefois des cas où le laiton peut contenir du nickel, mais cela ne devrait pas être une quantité écrasante qui pourrait irriter la peau.