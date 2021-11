Vie pratique : quelques astuces faciles pour enlever les poils d’animaux de vos vêtements !

Avoir un ou plusieurs animaux de compagnie peut être intéressant et épanouissant. Néanmoins, cela devient moins drôle lorsqu’il est question de constater que quelques bouts de pelage de vos compagnons de tous les jours ont réussi à s’incruster dans vos habits. Cela peut arriver souvent et il vous est dès à présent utile de savoir comment vous en débarrasser au moment opportun.

L’astuce de la brosse électrostatique

Se débarrasser des poils présents sur ses vêtements peut être plus ou moins complexe en fonction de l’animal dont il est question. Toutefois, vous aurez au final la garantie d’obtenir un résultat satisfaisant avec l’utilisation de la brosse électrostatique. En effet, elle se distingue de la brosse classique du fait de sa capacité à assurer un meilleur retrait des poils grâce à son électricité statique qui produit une force magnétique.

Non seulement, la brosse électrostatique peut arriver à débarrasser efficacement la surface de vos tissus de vêtements des longs poils mais également de ceux plus petits qui parviennent la plupart du temps à se loger dans les creux de tissus. Son usage s’adapte d’ailleurs justement à tous les types de tissus que ce soit du coton, de la laine ou encore de la soie.

Faire recours aux lingettes humides

Pour un retrait de poils en tout point irréprochable, l’usage des lingettes humides est recommandé. Cela est tout simplement dû aux nombreux avantages assurés par de tels produits en la matière.

Dans un premier temps, elles permettent d’enlever efficacement les bouts de pelage d’animaux collés à vos habits et dans un second temps, elles peuvent même au passage nettoyer les salissures déposées par ces poils sur le tissu de vos habits grâce aux substances liquides d’hygiène dont elles sont imbibées. Il vous suffira tout simplement de les faire passer en toute délicatesse sur le long de vos vêtements et de laisser faire par la suite la force de rétention de leur textile de conception.

Utiliser des papiers adhésifs

Très efficace notamment contre le retrait de poils de chiens et de chats, les coupures de papiers adhésifs permettent en seulement quelques mouvements de débarrasser avec précision les vêtements de leurs surfaces poilues. Leur mode d’emploi consiste à poser d’une part leurs parties collantes sur les zones où vous constatez la présence de résidus de pelage.

D’autre part, vous aurez à patienter un court instant avant de les enlever avec délicatesse au risque d’occasionner une déchirure d’une partie de vos vêtements. Vous remarquerez après ces deux opérations d’apposition et de retrait, que les poils dérangeants auront été transférés de votre habit vers le papier adhésif grâce au pouvoir d’attraction obtenu.

Adopter le retrait des poils de vos vêtements durant leur lavage et leur séchage

Il est également possible de vous débarrasser des poils d’animaux sur vos animaux au niveau de la machine à laver. Pour ce faire, vous pouvez entre autres adopter l’astuce de l’ajout du vinaigre blanc à votre linge. Par la suite, on vous préconise également l’usage de boules de séchage antistatiques au niveau du sèche-linge.