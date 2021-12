Vie pratique : quels sont les bienfaits de l’huile de coco que vous devez connaître !

Vous avez sans doute déjà entendu parler de l’huile de noix de coco. Cette huile thérapeutique possède de nombreuses utilisations, que ce soit dans la cuisine ou dans l’armoire à pharmacie. Essentiellement, extrais de l’albumen contenu dans la noix de coco, l’huile de coco est une huile végétale très essentielle pour une bonne santé, une bonne hygiène et une belle peau. Découvrez les bienfaits de cette huile essentielle.

Une haleine fraîche

L’huile de coco contient plusieurs propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Afin de pouvoir éradiquer les bactéries de la bouche et la plaque dentaire, prenez un bain de bouche à l’huile de coco durant 30 minutes environ. Si ce soin semble vous surprendre, comprenez qu’il se base sur une technique ayurvédique utilisée depuis plusieurs années et à l’efficacité démontrée : le gandouch.

À l’aide de ce soin, vous obtiendrez une haleine beaucoup plus fraîche, des dents plus brillantes et des gencives très saines. Aussi, selon une recherche américaine, faire un bain de bouche à l’huile de coco aide à limiter également l’apparition des caries.

Un excellent démaquillant pour les yeux

L’huile de coco est comptée parmi les excellents démaquillants naturels du monde. Eh oui, l’huile de coco a un grand effet sur les mascaras waterproof. Prenez un petit coton et mettez-y une petite goutte d’huile de coco. De façon délicate, passez le coton sur toutes les parties à démaquiller, sans oublier la zone située sous les yeux. Terminez le processus en utilisant votre nettoyant habituel. En effet, l’huile de coco a un gros avantage par rapport aux démaquillants commercialisés. Non seulement qu’elle permet à votre peau d’être beaucoup plus nette et propre, mais aussi elle permet une parfaite hydratation.

Une excellente crème de nuit

Il est tout à fait possible d’utiliser l’huile de coco seul comme soin hydratant. Mais, grâce à ces nombreuses propriétés, l’huile de coco peut également être utilisée en tant que crème de nuit. Il vous suffit de mélanger un peu d’huile de coco à votre crème hydratante que vous utilisez tous les jours. Les acides gras que renferme l’huile de coco permettront de renforcer la barrière naturelle de votre peau, tout en l’adoucissant. Cette crème de nuit permet à la peau de ne pas se dessécher. De même, l’huile de coco est parfaitement adaptée pour atténuer les rides et ridules du visage grâce aux antioxydants qu’elle contient.

L’huile de coco soigne les maux de gorge.

L’huile de coco permet de traiter efficacement les maux de gorge, car elle recouvre la gorge d’une couche protectrice. Par ailleurs, l’huile de coco renforce l’état des muqueuses et lutte contre toute autre infection. C’est en effet un très puissant anti-inflammatoire. Pour cela, mettez dans votre bouche une toute petite quantité d’huile de coco et laissez-la dissoudre. Quelques minutes après, l’huile va descendre au niveau de la gorge et commencer ses effets.

Un excellent déodorant

L’action antibactérienne et antifongique de l’huile de coco stoppe la croissance des bactéries qui provoquent les odeurs désagréables sous les aisselles. Vous pouvez réaliser votre propre déodorant grâce à du bicarbonate, de la fécule, de l’huile extraite de citron et une petite quantité d’huile de coco. Il peut se conserver très facilement pendant 4 à 5 mois environ.