Voici la meilleure manière de nettoyer votre planche à découper sans avoir recours au savon !

Tout le monde possède dans sa cuisine une planche à découper. Elle nous permet de fendre et de découper des aliments comme les légumes, la viande et autres. Il en existe en bois, en plastique et en silicone. La majorité de ces planches à découper est en bois.

Naturellement, la planche en bois est hygiénique, car elle piège les microbes quand cette dernière sèche. Tout de même, il faut la nettoyer pour la renforcer. Pour ne pas recourir au savon, voici pour vous des astuces simples pour le nettoyage.

L’astuce du sel et du citron

Pour nettoyer votre planche à découper avec le citron et le sel, vous n’aurez besoin que de :

Un citron coupé en 2

Une poignée de sel

Pour le nettoyage, il suffit de mettre le sel sur la planche à découper et presser le jus du citron au-dessus. Étalez le tout sur la planche et frottez-la avec le citron. Laissez reposer un moment puis rincez la planche. Essuyez la planche avec un sopalin et voilà votre planche à découper en bois tout propre.

Cette astuce est très facile à effectuer, car elle ne prend pas de temps et demande beaucoup moins d’effort. Il existe plusieurs autres astuces que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre planche à découper.

L’astuce vinaigre blanc et bicarbonate de soude

Pour cette astuce, vous n’avez besoin que du bicarbonate de soude que vous viendrez mettre sur la planche à découper. Versez un peu de vinaigre blanc sur le bicarbonate de soude. Vous devez mettre une bonne quantité de bicarbonate de soude pour pouvoir obtenir une pâte après l’ajout du vinaigre blanc.

Frottez très bien la planche et laissez reposer quelques minutes. Rincez la planche et séchez-la avec un chiffon propre, un sopalin par exemple.

L’astuce pomme de terre ou pommes

Les pommes de terre ou les pommes, nous les découpons sur la planche à découper et nous contentons de les faire cuire ou les manger. Savez-vous qu’ils peuvent vous aider à nettoyer en profondeur votre planche à découper ?

Pour ce faire, il suffit de prendre une pomme de terre ou une pomme qui n’est plus très fraîche, la râper et l’étaler sur votre planche à découper. Laissez agir pendant 10 minutes environ et rincez votre planche à l’air libre.

Cette astuce fait des merveilles surtout quand la planche à découper commence à sentir mauvais.

Astuce dentifrice

Vous vous demandez ce que le dentifrice viendrait faire dans le nettoyage de votre planche à découper. Il pourrait vous être utile dans le cas où la planche en bois commence à paraître encrassée. Pour ce faire, faites un mélange de bicarbonate de soude et du dentifrice sans gel blanc et faites-en une pâte.

Étalez cette pâte sur la planche à découper et frottez-la parallèlement au grain du bois. Le nettoyage terminé, nettoyez la planche avec un chiffon propre et humide.

Ce sont de simples astuces, mais fiables qui vous garantissent d’avoir une planche à découper sans bactéries et propre.