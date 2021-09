Voici le remède miracle pour combattre les parasites que sont les aoutats !

L’automne arrive avec ses aoutats qui n’hésitent pas à vous mordre. Si on peine souvent à les voir, on les sent très bien avec ses morsures et les rougeurs. Si elles apparaissent en août, elles se cachent dans nos jardins tout l’automne. Pour ceux qui ne connaissent pas ses petits acariens rougeâtres, s’en débarrasser est très facile avec les remèdes miracles que nous vous proposons.

Soulager les piqûres d’aoûtats

Lorsque vous vous faites piquer par des aoûtats, la première erreur est de vous gratter. En procédant ainsi, la rougeur et les démangeaisons s’intensifient. Pour les soulager, il existe quelques recettes naturelles efficaces et simples d’utilisation. Ces recettes se feront avec le vinaigre de cidre et le vinaigre blanc, le chou vert, l’argile verte et des huiles essentielles.

En agissant sur le pH de votre peau, le vinaigre de cidre et le vinaigre blanc soulagent efficacement les piqûres aoûtats. Il suffit d’appliquer une compresse de cette dernière sur la zone infectée et le soulagement est immédiat.

Les feuilles de chou vert utilisée en cataplasme durant une dizaine de minutes sur la zone atteinte fonctionnent efficacement. Ce remède naturel est utilisé depuis de nombreuses années et a donc su faire ses preuves.

Également utilisée en cataplasme, l’argile verte posée pendant une dizaine de minutes sur les piqûres d’aoûtats soulage rapidement grâce à ses vertus anti-inflammatoires, antimicrobiennes et cicatrisantes.

Enfin, les huiles essentielles, tels que la lavande, appliquées pour masser la zone infectée peut être une bonne idée pour un résultat rapide et efficace. Comme vous pouvez le voir il s’agit d’un remède efficace et très peu coûteux. En cas de piqûres, vous savez désormais quoi faire.

Les aoûtats hors de vos jardins

C’est en envahissant vos jardins que les aoûtats arrivent à vous piquer. Vous avez donc la possibilité de prévenir l’invasion de ses parasites en protégeant votre jardin. Pas besoin d’insecticides, nous vous proposons quelques remèdes naturels très efficaces.

Répulsifs naturels contre les insectes tels les aoûtats, les plantes odorantes parfumeront votre jardin tout en vous protégeant. Vous pouvez même utiliser certaines d’entre elles au quotidien. Vous avez par exemple la citronnelle, la menthe, etc. Dans les jardins ou dans des pots sur le rebord de la semaine, vous pourrez protéger aussi bien l’extérieur comme l’intérieur de votre logement.

La terre de diatomée est une poudre blanche très efficace utilisée comme insecticides naturel aussi bien sur les punaises, les parasites que les aoûtats. Il suffit d’en saupoudrer à plusieurs reprises dans votre jardin pour définitivement éliminer les petites bestioles. Naturelle et inoffensive, il n’y a aucun danger pour vos plantes.

Enfin, la méthode la plus simple et naturelle reste l’eau. Les aoûtats ne la supportant pas du tout, en arrosant abondamment votre jardin, vous les ferez déguerpir. Si vous ne souhaitez pas gaspiller l’eau du robinet, mettez des sceaux sur la terrasse afin de récupérer de l’eau de pluie et la réserver à cet usage. Comme vous pouvez le voir, les aoûtats sont des parasites indésirables qu’il est tout de même possible de repousser grâce à des remèdes naturels très efficaces.