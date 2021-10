Voici les meilleures astuces pour réduire aisément votre consommation de viande !

Si vous faites partie de ces personnes qui aiment manger beaucoup de viande, vous devez penser au risque d’un accident cardiovasculaire. Pour réduire ce risque, vous devez diminuer considérablement votre consommation en viande.

Ne vous en faites pas pour les apports en protéines de la viande que vous mangez d’habitude. Il y a des alternatives simples pour ça. Nous vous en disons plus.

Troquez la viande pour les œufs

Vous vous demandez sûrement quel apport en protéine vous pouvez avoir si vous arrêtez ou si vous diminuez considérablement votre consommation de viande. Sachez que la consommation des œufs peut parfaitement jouer ce rôle-là pour vous.

Les œufs apportent même une meilleure qualité de protéine animale. Elles sont contenues dans le blanc d’œuf. On y retrouve également des acide-aminés. Vous pouvez consommer 3 œufs par jour pour compenser l’apport en protéine de la viande que vous avez l’habitude de manger.

Des protéines végétales à la place de la protéine animale

Les protéines animales ne sont pas les seuls existants. Les végétariens pourraient vous le confirmer. Il s’agit ici du seitan et le tempeh. Le seitan est tout aussi riche en protéine que la viande et se cuisine plus ou moins comme le blanc de poulet. Que ce soit à la vapeur, à la poêle ou au four.

Le tempeh quant à lui ne contient pas de gluten et se cuisine comme le tofu. Vous pouvez l’ajouter à vos plats en sauces ou à vos curry.

Choisissez la qualité à la place de la quantité

Si vous voulez réduire progressivement votre consommation de viande, vous devez commencer par consommer des viandes de qualité et diminuer la quantité. Selon Frédérique Chataigner, c’est le principe du flexitarisme qui consiste à manger moins de viande tout en faisant attention à sa qualité.

Il conseille de manger dans ce cas de la viande Label bleu, blanc, cœur qui vous garantit une viande riche en oméga-3 et donc meilleure pour la santé. Si possible, tournez-vous vers de la viande bio achetée en circuit court. Idéalement, il serait préférable que vous vous limitiez à un morceau de viande par semaine.

Essayez les légumineuses et les céréales

Les céréales et les légumineuses sont très riches en protéine végétale. Ces légumineuses sont entre autres le haricot, les pois chiches, les lentilles, etc. Les céréales, vous avez l’amarante, le quinoa, etc. Ils apportent une grande diversité dans vos assiettes et se cuisinent de différentes manières.

Pour mieux digérer vos légumineuses, vous pouvez les tremper toute une nuit avant de les préparer et de les consommer. Vos céréales, il vous suffit de bien les laver avant de les cuisiner.

Les fruits de mer et les poissons

Les fruits de mer et les poissons sont très excellents pour la santé et ils sont également compatibles avec un régime flexitarien ou végétarien. Pensez à prendre des produits de saison et les petits poissons gras comme les maquereaux, les harengs et les sardines. Ces derniers sont super riches en oméga 3 et adaptés pour diminuer peu à peu la viande sans le ressentir dans votre organisme.