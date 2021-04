Cyril Lignac : découvrez qui est la magnifique fiancée du chef cuisinier !

Le chef cuisinier préféré des Français, Cyril Lignac, cherche chaussure à son pied depuis quelques années. Nous avons ainsi pu le voir avec à son bras Laurence Mentil, Sophie Marceau, ou encore Mélanie Doutey.

En 2019, Cyril Lignac était en couple avec une certaine Marine, mais le couple a finalement cassé plutôt subitement. L’emploi du temps du cuisinier était apparemment trop contraignant pour la jeune femme, qui a préféré stopper l’histoire. Depuis, Cyril Lignac n’avait pas été revu accompagné.

Une nouvelle femme dans la vie du chef Cyril Lignac

Le beau pâtissier n’est plus un cœur à prendre ! Cyril Lignac serait en effet tombé à nouveau amoureux, et la belle brune se nomme Déborah. Elle serait gérante d’une bijouterie située à Saint-Tropez, et mère de trois enfants.

Cyril Lignac reste, comme toujours, très discret sur sa relation. Certaines sources assurent que lui et Déborah serait d’ailleurs en couple depuis près d’un an.

Malgré le confinement et le fait que lui habite à Paris et elle à Saint-Tropez, la distance ne semble pas inquiéter les deux tourtereaux, qui feraient d’ores et déjà de nombreux plans pour leur futur ensemble.

Le chef cuisinier est prêt à fonder une famille ?

Selon le magazine Public, il serait prêt à fonder une famille avec la belle Deborah. En effet, le pâtissier de 43 ans n’a pas encore d’enfants, mais se déclare prêt à être papa ! “Cela fait partie de l’équilibre de la vie, donc bien sûr que j’ai envie de fonder une famille”, admettait-il lors d’une interview.

Une source a d’ailleurs déclaré récemment : “ Cyril veut des enfants avec Déborah. Quant à elle, déjà maman de 3 enfants, elle se verrait bien en avoir un petit quatrième. Cela pourrait se faire très bientôt”.

Un confinement en solitaire pour Cyril Lignac

Malheureusement, le cuisinier ne pourra pas passer ce second confinement avec sa belle. En effet, Déborah étant gérante de sa boutique, mère de trois enfants et habitant dans le sud de la France, la relation se poursuit pour l’instant à distance.

Mais dès la fin du confinement, les tourtereaux devraient pouvoir se retrouver dans la capitale. Sur le long terme, ils réfléchissent ensemble à qui serait prêt à déménager pour se rapprocher de l’autre.

Un homme à qui tout réussit dans la vie

Quel bonheur de le savoir à nouveau en couple et heureux ! Actuellement, tout semble réussir à Cyril Lignac, qui a déjà conquis le cœur des Français avec ses émissions télévisées.

Son émission Tous en cuisine, diffusée sur M6 à 18h40 depuis le premier confinement, fait le bonheur des Français depuis plusieurs mois et a remonté le moral de nombreux ménages en cette période difficile.

Malheureusement, l’émission pourrait bientôt ne plus être diffusée, mais aucune inquiétude pour le Chef cuisinier qui saura sans aucun doute rebondir rapidement.