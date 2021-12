Jessica Thivenin : dévoile ses belles fesses bombées suite à sa chirurgie !

Jessica Thivenin, l’influenceuse connue notamment grâce à célèbre émission de téléréalité Les Marseillais, a bien changé. Après son mariage avec Thibault Garcia, son emménagement à Dubaï et ses nombreuses chirurgies esthétiques, la belle blonde ne ressemble plus à la jeune sudiste qu’elle était à ses débuts.

De la retouche à gogo pour Jessica Thivenin

Comme beaucoup de célébrités ou de personnes de téléréalité, Jessica Thivenin est passée, elle aussi, sous le bistouri. On a pu la voir évoluer au fur et à mesure de sa métamorphose. Depuis qu’elle gagne de l’argent aisément, elle s’offre des prestations de chirurgie esthétique à foison.

Après avoir refait le menton, les seins, le nez, les lèvres, c’est au tour de son fessier d’y passer. Elle le jugeait bien trop plat et souffrait énormément de ce complexe. Elle s’est donc fait poser le mois dernier, des implants pour avoir de jolies fesses bien rebondies.

Elle est transparente sur ses opérations de chirurgie esthétique

Malgré les critiques la concernant, elle n’a jamais menti sur ses opérations. Elle a toujours communiqué et assumé ses choix. La preuve, trois semaines après son opération, elle poste une photo de son nouveau fessier sur Instagram.

Elle ne cesse de répéter qu’elle ne fait pas tous ces changements physiques pour les autres. Cela l’aide notamment à développer sa confiance en elle. Suite à de nombreux complexes, elle a longtemps manqué de confiance. Elle a d’ailleurs mis en légende de sa photo : « Nouveau cul pour une nouvelle vie« . Le ton est donné.

Une chirurgie esthétique très difficile à vivre pour elle

La célèbre blonde des Marseillais, s’est confiée à ses followers. Elle pose sur sa terrasse de Dubaï de dos, pour que ses fans puissent observer son nouveau postérieur. Elle avoue également que c’est l’opération la plus douloureuse en post-opératoire, qu’elle ait pu faire jusqu’à maintenant.

Elle a été limitée dans ses mouvements pendant quelques jours. En effet, elle a été obligée de porter une gaine pendant plusieurs jours. Mais aussi, elle ne pouvait plus s’asseoir en attendant que la douleur et l’inflammation cessent. Une situation vivement critiquée, encore une fois, à la vue de son statut de jeune maman. Malgré cela, elle dit ne pas regretter son choix.

Des regrets sur le passé pour Jessica Thivenin ?

Dernièrement, la marseillaise a avoué qu’avoir fait son augmentation mammaire avant sa grossesse a été une erreur. En effet, elle regrette ce choix en raison des vergetures qu’elle a développé par la suite.

Comme vous le voyez, ce n’est ni la première ni la dernière fois que Jessica Thevenin retouche son image. Que pensez-vous de ces jeunes accrocs à la chirurgie esthétique et au culte de l’image et de la beauté parfaites ?

