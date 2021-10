Koh-Lanta : contraception, règles, voici comment font les participantes !

Savez-vous comment les participantes de l’émission de télé-réalité Koh-Lanta : les 4 terres se débrouillent pour garantir leur hygiène ?

Quelques-unes des candidates témoignent des changements dont elles ont dû faire face au cours de ses 20 jours de survie. Entre les cheveux qui s’entremêlent ou encore les menstruations. Découvrez comment elles s’en sortent dans leur quotidien.

Lola et Joaquina font des aveux sur l’émission de Koh-Lanta

Voilà bientôt 20 ans que le jeu Koh-Lanta existe sur la chaîne TF1. L’émission était diffusée pour la première fois le 4 août 2001. Deux présentateurs se sont succédé pour réussir à porter le jeu dans le cœur des téléspectateurs. Il s’agit d’Hubert Auriol et Denis Brogniart. Vous devriez savoir que ce dernier a rejoint le jeu depuis la saison 2.

Au cours de ses longues années, nombreux sont les fidèles de Koh Lanta qui ont voulu savoir les techniques adoptées par les filles pour rester au minimum présentable. Cependant, il n’y avait pas énormément d’occasions pour poser directement la question. De plus, cela peut paraître présomptueux ou trop oser. Interrogés sur le sujet, Lola et Joaquina révèlent des secrets peu flatteurs à l’encontre de l’émission Koh-Lanta.

Quelles sont les méthodes des candidates ?

Pour survivre, il faut savoir s’adapter et appliquer certaines ruses. Lola et Joaquina sont bien conscientes des enjeux. Ainsi, elles ne rechignent pas à l’idée de faire leurs besoins dans la forêt. En tout cas c’est qu’a répondu la boulangère de 38 ans au cours d’un live sur Instagram.

D’après Julien Magne qui est le directeur des programmes chez Adventure Line, certains participants vont jusqu’à creuser des trous. Après, ils enterrent progressivement l’emplacement après avoir terminé. Quand même, ils n’oublient pas de marquer le lieu à éviter avec des signaux visuels. Elle a confié cette information il y a de cela deux ans.

Toutefois, il n’y a encore rien de changer pour maintenir l’authenticité du jeu. Lors du live sur Instagram, Lola de Koh-Lanta s’est également lâchée en affirmant qu’elles étaient obligées de s’essuyer avec les moyens disponibles sur l’île. En effet, la production ne met pas à disposition des papiers toilettes.

Et pour les règles alors ?

Les téléspectateurs sont également plusieurs à vouloir connaître la façon dont elles gèrent leur période menstruelle.

Lola répond aux interrogations

D’après la candidate de Koh-Lanta Lola, la production fournit des tampons aux participantes en cas de nécessité. En revanche, la candidate de ch’ti de 23 ans a qualifié le moment de leur toilette intime de dégueu. La raison est qu’elle n’avait pas de papier pour se nettoyer.

La prise pilule est quant à elle faite le soir. De même, elles avaient le droit de porter une serviette hygiénique la nuit. Pour la représentante du Nord, le pire c’est qu’elle ne pouvait pas laver ses dents.

Magalie explique sa technique

Magalie a participé dans Koh Lanta l’année 2017. Elle a d’ailleurs remporté le sacre final. Elle avait expliqué quelques années plus tôt avoir eu ses règles le lendemain de son arrivée au camp.

Pour résoudre ses problèmes, ses plaies ont été désinfectées dans une petite infirmerie. Ensuite, elle s’est lavé les mains. Malgré sa peur, elle n’avait eu aucun problème. Magalie disait aussi avoir enterré ses protections hygiéniques dans le sable.

