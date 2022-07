Maître Gims : une photo de lui très rare sans ses lunettes de soleil !

C’est étonnant de voir des images de Maître Gims sans lunettes de soleil. En plus, ce cliché a fait le tour des réseaux sociaux au côté de sa compagne DemDem. Cela a engendré une pluie de réactions de la part des followers !

Tout le monde sait pertinemment que Gims ne sort pas dans la rue sans ses lunettes de soleil. Mais là, tout le monde était stupéfait de le voir sans ses lunettes de soleil au côté de son épouse. Est-ce un oubli ou bien, il l’a fait expressément pour attirer les regards. En tout cas, il a réussi son coup, car cela a généré des critiques sur les réseaux sociaux.

Une rare occasion de voir la couleur de ses yeux

Maître Gims est bien connu du public en tant que la star qui ne sort pas de chez lui sans ses lunettes de soleil. Il s’est vu ainsi depuis 10 ans de sa carrière. Une occasion expresse se présente, quand il poste ses photos au côté de sa femme sans sa marque de fabrique.

Les fans pouvaient enfin regarder la couleur des yeux de Gims en personne. Gims avait l’habitude de ne donner aucune réponse quand il cachait ses yeux derrière ses lunettes.

Peut-être est-ce une corde sensible qui marque une faiblesse du côté de ce rappeur. La dernière tentative de ses fans est restée sans réponse depuis le début de l’année, quand on lui a demandé pourquoi il cachait ses yeux.

Maître Gims à oublié ses lunettes de soleil pour les fans !

Chose faite pourtant, il a bien réussi à attirer les regards en postant des images sans lunettes de soleil. Des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux auprès de son épouse DemDem. Cette dernière s’était affichée avec des cheveux blonds. Concernant la vue, tout le monde a bien vu que les yeux de Gims sont floutés, c’est peut-être la raison de le protéger avec des lunettes de soleil.

Maître Gims a toujours gardé l’anonymat à propos de ses yeux. Mais, une deuxième apparition confirme le doute des observateurs que ces yeux sont bel et bien floutés. Tout le monde a bien réagi à propos de ce léger défaut, et de dire qu’il ne faut pas avoir honte, etc. Espérons bientôt que le Maître va réagir à ces critiques.

Maître Gims n’est pas Mouskouri

Souvenez-vous que la chanteuse grecque, Nana Mouskouri, portait aussi des lunettes dans chaque apparition en public. Elle, en revanche, n’est pas gênée, quand on lui a demandé pourquoi porter des lunettes en permanence, et en a même donné les raisons de son look.

