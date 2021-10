Anne Hidalgo propose une hausse de 10 à 15% sur le SMIC en France 

Ce dimanche 10 octobre, la maire de Paris, Anne Hidalgo était l’invitée de Francis Letellier dans l’émission « Dimanche en politique ». L’occasion a été pour la candidate socialiste à la présidentielle de 2022 d’évoquer les questions liées au temps de travail et à l’augmentation salariale. Elle estime, en effet, qu’aller vers une augmentation du temps de travail est « un contresens ». Et à son accession à l’Élysée, elle ouvrira des négociations de branche ou interprofessionnelles pour se pencher davantage sur ces questions des salaires et du temps de travail.

Les conditions de travail se sont beaucoup dégradées

Anne Hidalgo veut être une présidente du progrès social. C’est à juste titre qu’elle entend « reposer la question du temps de travail » en estimant qu’aller vers son augmentation est « un contresens ». « Reposer la question du temps de travail, c’est une évidence […] Les conditions de travail se sont beaucoup dégradées, le télétravail a pris de l’ampleur donc il faut reposer la question de comment on partage son temps », a déclaré Anne Hidalgo dans Dimanche en politique sur France 3.

En effet, d’après les estimations de l’INSEE, le chômage devrait baisser à la fin de l’année. Toutefois, la question de l’augmentation des salaires reste cruciale. La dernière aide au SMIC remonte à 9 ans. La candidate socialiste envisage donc « une augmentation du SMIC », soulignant que « nos partenaires européens » comme « l’Espagne l’ont fait de façon assez significative ».

La priorité de mourir dans la dignité

Dans sa municipalité, la socialiste « refuse d’augmenter le temps de travail des éboueurs ou de personnels de la petite enfance », qui « a été en première ligne » lors de la pandémie. Elle attaque le gouvernement de Jean Castex qui d’après elle se relève de la droite et « ne veut pas poser ces sujets de progrès social.

Anne Hidalgo promet dès le début de son mandat en 2022 de faire appliquer « le droit de mourir dans la dignité ». Une question qu’elle avait déjà soulignée lors de sa déclaration de candidature en septembre. Pour elle, « Cela ne fait que trop longtemps que la majorité des Français sont pour ». Ainsi, celle dont l’investiture en tant que candidate du Parti socialiste doit être confirmée ce jeudi a appelé l’aile gauche soutenant le président Emmanuel Macron constituée d’anciens socialistes à la rejoindre. « Ils sont malheureux les pauvres, qu’ils reviennent », a lâché la maire socialiste de Paris.