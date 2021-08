Candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour la traite de perdante!

Afin de mieux se positionner sur le terrain en vue de la présidentielle 2022, les candidats affûtent leurs armes. On observe déjà des piques des uns envers les autres. La dernière en date concerne les propos tenus par le potentiel candidat Eric Zemmour envers Marine Le Pen.

L’éditorialiste Eric Zemmour ne s’est pas réservé dans sa réplique à Marine Le Pen ce samedi 28 août 2021 à Aix-en-Provence. Il a été invité par l’entrepreneur Rafik Smati qui a effectué la rentrée politique de son parti « Objectif France ». Cette manifestation publique a été l’occasion pour l’éditorialiste de répondre à la présidente du Rassemblement national qui l’avait attaqué il y a quelques mois dans les médias.

Invitée sur la matinale de France Inter au lendemain des élections régionales, Marine Le Pen avait reproché à Eric Zemmour de faire de la politique cachée. « Que les choses soient dites. Être éditorialiste, et se comporter comme un candidat à la présidentielle, ce n’est pas loyal », avait déclaré la présidente du RN. Cette dernière avait demandé à Eric Zemmour de dire publiquement qu’il « est devenu un candidat et qu’il n’est plus un éditorialiste ».

« Tout le monde a compris au RN qu’elle ne gagnerait jamais », réplique Zemmour

Journaliste à Cnews, Eric Zemmour semble ne pas encore digérer les piques qui lui ont été lancés par Marine Le Pen. Sa réplique n’est pas passée inaperçue. « Je pense que l’échec aux régionales a été un très mauvais coup pour elle et tout le monde a compris au RN qu’elle ne gagnerait jamais », a-t-il déclaré.

Selon le journaliste, Marine Le Pen a perdu 5 points dans les intentions de vote suite au revers de son parti lors des régionales passées. Un retard qu’elle ne pourrait pas rattraper. Sa position est donc tranchée. D’après Eric Zemmour, la présidente du Rassemblement national échouera une fois encore en 2022 même si elle parvient à accéder au deuxième tour. Toutefois, il reconnaît qu’elle possède un socle très solide.

Zemmour candidat, que propose-t-il ?

L’éditorialiste de Cnews n’a toujours pas encore clarifié sa position sur une éventuelle candidature. Cependant, tout porte à croire que sa déclaration de candidature ne serait qu’une question de temps. Surtout quand il donne déjà une date pour la publication de son programme de société. Selon les indiscrétions, Eric Zemmour reste toujours fidèle à ses principes et il ne semble pas fléchir. Sur la question de l’immigration par exemple, il propose « le grand remplacement. »

Selon lui, « en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. En 2100, une République islamique. Le grand remplacement n’est pas un mythe, mais un truc inéluctable qui, si nous ne l’arrêtons pas, nous emportera tous. » Il poursuit : « L’enjeu de la prochaine présidentielle, c’est surtout, est-ce que nos enfants vivront encore en civilisation française ? La réponse est non si Macron est réélu. » D’après ses analyses, il avoue ne trouver aucune différence entre Marine Le Pen, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron.