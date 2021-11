Discours d’Emmanuel Macron, les attentes et spéculations vont bon train !

Le chef de l’État Emmanuel Macron s’adressera aux Français ce mardi 9 novembre à 20 heures. En direct du palais de l’Élysée, le locataire des lieux abordera certainement beaucoup de sujets. Cependant, compte tenu des mesures inédites prises lors de ses dernières sorties, l’on s’interroge sur les éventuelles thématiques qui seront évoquées dans cette nouvelle allocution.

La situation sanitaire en tête de liste

On l’aura longtemps attendu. Plusieurs mois après sa dernière allocution, le chef d’État s’adressera à nouveau au peuple français. Cette allocution annoncée depuis le 5 novembre par l’Élysée préoccupe au plus haut point. Le président s’est toujours personnellement chargé d’annoncer les grandes décisions. Qu’il vous souvienne, les mesures radicales prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Emmanuel Macron dans son nouveau discours ferait certainement un point général sur la situation sanitaire et l’efficacité des mesures prises.

De plus, le risque épidémique s’est élevé ces derniers mois. Il ne manquerait donc pas de revenir sur le respect des gestes arrière dont le respect a été beaucoup négligé. Le peuple français semble baisser la garde face au coronavirus. En témoigne le ralentissement de la vaccination dont juste une infirme partie des Français bénéficie de la dose complète. Cette situation entrainerait logiquement le président sur la thématique de la troisième dose.

Face à la situation actuelle, les experts s’accordent à rejeter un nouveau confinement. Selon l’Institut Pasteur, « un nouveau confinement ne serait pas d’actualités ». Pour les experts, le maintien des gestes devrait suffire à contrer une flambée de l’épidémie pendant les mois à venir. Une mesure de couvre-feu ne serait donc certainement pas abordée par le chef de l’État.

Les thèmes secondaires abordables

En dehors de la crise sanitaire, le Président reviendra certainement sur certains sujets clés. En effet, le chef de l’État pourrait évoquer la réforme des retraites. Promesse électorale de Emmanuel Macron lors des dernières campagnes, le moment serait peut-être venu pour le président de dévoiler les tenants et aboutissants de ce projet d’envergure qui se heurte à des résistances des syndicats et organisations patronales.

Autre chose, le président pourrait peut-être revenir sur un autre sujet à polémique qu’est le revenu d’engagement. Un projet un tantinet innovant et hautement social qui prévoit un revenu de 500 euros à l’endroit des jeunes de 16 à 25 ans au chômage, sans formations ni études. Ce projet baptisé « stratégie du carnet de chèques » par la droite pourrait se confirmer à nouveau. Rentré récemment de Glasgow en marge de la COP26, il ne manquerait pas l’occasion de revenir sur les enjeux climatiques.

Un clin d’œil sur les présidentielles 2022 ?

À quelques mois des élections présidentielles, le président dans son nouveau message est attendu sur ce point. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déjà donné quelques indices sur le sujet. Une fois, le bilan des réformes effectuées, les propos du président seront alors attentivement scrutés pour détecter une éventuelle entrée en campagne. Il faut rappeler que le président Macron n’a toujours pas encore dévoilé ses intentions sur une probable candidature. Toutefois, les sondages sont grandement en sa faveur. Il dépasse de loin Éric Zemmour et Marine Lepen. D’une façon ou d’une autre, l’on sera fixé sur le sujet ce mardi à 20 heures.