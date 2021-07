Emmanuel Macron dans la tourmente : ce détail lors de son intervention qui le trahit…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la popularité du président de la république Emmanuel Macron n’a jamais été aussi basse dans les médias et dans la presse depuis que l’on a pu entendre et voir sa dernière intervention le lundi 12 juillet dernier. En effet, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer à ce qu’il prenne une telle décision.

Mais comme on le sait, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner le chef de l’État, qui par le passé a également pu prendre de très grandes mesures qui ne sont pas en faveur de sa popularité. Mais à moins d’un an des prochaines élections présidentielles, on aurait pu pourtant penser que le président de la république allait pouvoir se présenter à nouveau devant tous les français avec un nouveau projet pour les cinq prochaines années à venir. Pour en avoir le cœur net, il va falloir néanmoins être très patient et attendre que le chef de l’État officialise ou non sa participation aux prochaines élections présidentielles.

La Nation doit une réponse à ceux qui ont été le plus touchés par la crise. À notre jeunesse, qui a tant sacrifié alors qu’elle risquait peu pour elle-même. À nos aînés, qui plus que les autres ont craint pour leur vie. pic.twitter.com/ThI91q1gzK — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

Néanmoins, pour tous ses détracteurs, le président de la république a déjà pu faire un discours en faveur d’une prochaine élection qui devrait faire beaucoup de bruit dans les mois à venir. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où des allusions ont été faites très clairement, même si cela ne plait pas toujours à certains français qui ne voudraient pas voter pour le chef de l’État, comme on a pu le voir dans des sondages assez troublants récemment. À l’heure où Emmanuel Macron est sans cesse critiqué, on peut clairement dire qu’il en faut plus pour pouvoir l’impressionner. En revanche, certains téléspectateurs ont pu remarquer un certain détail que personne n’a ignoré et qui a pu clairement trahir les intentions du président de la république…

Emmanuel Macron dans la tourmente, un détail agace fortement les internautes

Lors de son avant-dernière intervention devant tous les français, on se souvient déjà de toute la problématique que certains avaient soulevée, avec notamment un bloc de papier qui apparaissait sur le côté de la caméra et qui n’avait de cesse d’obséder certains téléspectateurs qui pensaient pouvoir découvrir enfin ce qui se cachait sur le feuillet à proximité du président. Mais cette fois-ci, c’est un tout autre détail qui a pu intriguer les internautes et les téléspectateurs, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont clairement pas été tendres avec le président de la république.

Notre choix est simple : faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous.

C’est le sens du pass sanitaire qui sera étendu. pic.twitter.com/Bk21ncGhNz — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

En effet, on ne compte plus le nombre de fois où il se trouve qu’Emmanuel Macron a pu faire parler de lui en mettant en avant certains détails lors de ses discours, mais personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer qu’il allait pouvoir faire parler de lui de la sorte. C’est dès les premiers mots de son intervention qu’on a notamment pu entendre certains internautes se plaindre de ce petit détail qui n’est pas si anodin qu’il n’y paraît.

Emmanuel Macron : vers les prochaines élections présidentielles de 2022 ?

En voyant ce discours du chef de l’État qui a pu créer la polémique en prononçant « le » COVID et non « la » COVID, il se trouve que de nombreux internautes ont pu en profiter pour voir en ce discours le premier de ce qui sera peut être le prochain candidat majeur des prochaines élections présidentielles.

Il faut bien avouer qu’avec d’autres partis politiques qui sont encore trop peu présents dans le monde médiatique, Emmanuel Macron a de quoi faire parler de lui et toutes les chances semblent lui sourire pour le moment, même s’il pourrait avoir des difficultés à émerger…