Emmanuel Macron fait changer le drapeau tricolore de la France !

Le chef de l’état a pris la résolution d’apporter une retouche à la couleur bleue du drapeau tricolore. Un détail qui échappe au commun et sur lequel le média Europe 1. À en croire ses révélations, le bleu cobalt présent sur les drapeaux français de l’Élysée a été remplacé par un bleu marine.

Le symbolique triptyque fait davantage référence à la Révolution française

D’après plusieurs médias français, en l’occurrence Europe 1, la décision de changement de la teinte de la bande bleue du drapeau français aurait été prise depuis 2020 sur proposition d’Arnaud Jolens, directeur des opérations de la présidence. Ce bleu, le même que celui de la Marine, a été estimé plus élégant. Il fait également référence au drapeau tricolore français de 1793, à l’imaginaire des volontaires de l’an II et à la Convention. En d’autres mots : c’est un clin d’œil clair à la Révolution française.

Depuis le mandat de Valery Giscard d’Estaing, le bleu cobalt était adopté en référence au drapeau européen du drapeau européen. Aucune communication n’a été faite sur ce changement de couleur, toujours selon Europe1. L’Élysée affirme que la démarche est incitative.

Un retour aux couleurs d’origine

Selon l’Europe 1, le retour à cette couleur à la présidence, mais aussi à l’assemblée nationale et au ministère de l’Intérieur, loin des projecteurs, aurait fait l’objet d’un débat à l’interne. Interrogé sur ce changement, l’entourage du président a justifié que l’idée est de « renouer » avec le drapeau français de 1793, « l’imaginaire des volontaires de l’an II et la Convention ». En principe, le drapeau français reste toujours tricolore et n’est pas aussi étranger qu’on pourrait le croire.

Est-ce un message politique ? Ou plutôt une démarche eurosceptique ? À s’en tenir aux informations parues dans le livre Élysée Confidentiel », écrit par Élliot Blondet et Paul Larrouturou et sorti en septembre dernier, « cette opération symbolique » aurait coûté quelque 5000 euros. L’entourage du chef de l’État a fait toujours savoir que le gouvernement n’a rien contre le bleu. « Il n’y a pas de guerre des bleus, ça n’a pas de sens », a-t-il indiqué.

