Givors : la reprise des élections municipales est annoncée pour le 5 décembre !

Annulées en février 2021, les élections municipales à Givors vont être reprises en décembre prochain. Le Conseil d’État a pris la décision d’organiser un nouveau scrutin, après avoir annulé le précédent. Les électeurs iront donc aux urnes pour le premier tour le 5 décembre prochain, selon la préfecture du Rhône. Le second tour aura lieu une semaine après, soit le 12 décembre.

Une élection controversée

Le candidat écologiste Mohamed Boudjellaba avait été élu au mois de juin 2020 comme maitre de la municipalité de Givors en battant sa concurrente, la maire sortante, Christiane Charnay. En effet, la défaite, quoique c’en fût une, n’était pas une grosse humiliation : à peine une trentaine de voix séparait les deux prétendants.

Par la suite, la maire communiste déchue avait entrepris des démarches judiciaires dénonçant notamment des pressions qui auraient été exercées sur des électeurs dans deux bureaux de vote de la ville lors du scrutin.

Le tribunal administratif de Lyon avait fini par lui donner raison en mois de février en décidant de l’annulation du scrutin confirmant que Mme Charnay a produit des attestations fausses ou de complaisance sur les évènements.

L’élu écologiste, Mohamed Boudjellaba avait fait appel de cette décision auprès du Conseil d’État, mais celui-ci vient de décider de la reprise du vote dans les prochains mois, les dates retenues étant les 5 et le 12 décembre pour le premier et le second tour.

Une délégation installée

Sur son compte Twitter, Mohamed Boudjellaba a dénoncé ce mercredi, « campagne de mensonges, de tromperies et de magouilles » en indexant son opposante.

« Je tenais dès à présent à vous assurer de ma détermination et de ma motivation à vous permettre de définitivement valider le changement profond que j’impulse, avec l’ensemble de l’équipe de Construisons ensemble, depuis juin 2020. Ensemble, pour Givors ! », a-t-il écrit.

En attendant que les élections définitives dévoilent l’identité du maire, le préfet du Rhône a nommé une délégation spéciale. Constituée de trois membres, elle prendra service à partir de 25 octobre 2021. Les membres de cette délégation auront alors pour mission d’élire un président et un vice-président pour préparer les nouvelles élections.

La délégation prendra également les décisions de nature à assurer la continuité des services publics communaux.

Pour ces échéances électorales à venir, Mohamed Boudjellaba a déjà réitéré son intention de se présenter à nouveau. « Je tenais dès à présent à vous assurer de ma détermination et de ma motivation à vous permettre de définitivement valider le changement profond que j’impulse, avec l’ensemble de l’équipe de Construisons ensemble, depuis juin 2020 », a-t-il clamé à travers un post sur son compte