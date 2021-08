La socialiste Anne Hidalgo sera-t-elle consacrée candidate du PS à la présidentielle en 2022 ?

Les élections présidentielles de 2022 approchent inexorablement et suscitent une grande agitation au sein des partis politiques. À part le président en exercice qui a déjà montré qu’il comptait rempiler ainsi que la présidente du Front National, les potentiels candidats affutent leurs armes.

Au sein du Parti Socialiste, l’actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo semble favorite à l’investiture, mais rien n’est sûr pour le moment. D’autres candidatures sont annoncées et risquent de bouleverser les choses au sein du parti.

Anne Hidalgo plébiscitée ?

Une chose est sûre, c’est que les Français aiment Madame Hidalgo, surtout ceux de la capitale. Elle a d’abord servi la ville en tant qu’adjointe au maire avant de se faire élire en 2014. C’est sans surprise qu’elle s’est fait réélire en 2020 à la tête de la ville de Paris.

C’est sûrement en reconnaissance de la qualité de sa gestion que les Parisiens lui font confiance. Au sein du Parti Socialiste, la maire peut également compter sur de nombreux soutiens dont celui du premier secrétaire Olivier Faure.

Toutefois, tout cela ne suffit pas quand il s’agit des élections présidentielles. Le challenge est beaucoup plus grand et ici, Anne Hidalgo n’est pas plébiscitée candidate comme aux municipales. Même si elle a récemment enregistré le soutien de 200 élus de gauche, cela ne suffit pas encore pour être désignée candidate du parti. On en saura peut-être plus après les universités d’été du PS qui se tiennent ce week-end à Blois.

Une décision très attendue

Du côté de la maire de Paris et de son entourage, rien ne se dessine encore. Elle a tout de même assuré à l’opinion publique qu’elle prendra sa décision au cours du congrès du parti qui se tiendra à la mi-septembre. Le temps de convaincre encore quelques élus du parti à se rallier à sa cause. Pour ses proches, aucun doute qu’elle se lancera dans la campagne présidentielle. Le reste dépend de l’agenda politique de la maire de Paris.

Des challengers de taille

Plusieurs autres personnalités sont à la quête de l’investiture socialiste. À commencer par l’ancien ministre du redressement productif Arnaud Montebourg qui annoncera sa candidature le 4 septembre. Après ses échecs à l’investiture socialiste en 2012 et 2017, sa candidature est attendue et même certaine.

Un autre ancien ministre sous le président Hollande a déjà annoncé sa candidature à l’investiture socialiste : Stéphane Le Foll qui sort ce 1er septembre son projet présidentiel et appelle d’ores et déjà à un débat entre les candidats à l’investiture du PS.

Des sondages très inquiétants

La maire de Paris est très engagée dans le combat contre les inégalités sociales, pour l’amélioration des logements et pour la réforme sur le travail. Elle est également l’une des maires les plus écologiques de France. Les défenseurs de sa candidature estiment qu’elle est la mieux placée pour rassembler la gauche et les écologistes.

Tout ça semble pourtant insuffisant pour l’instant. Les sondages ne créditent Hidalgo que de 5 à 6 % des intentions de vote pour le moment. Elle pourra toutefois profiter de la baisse de popularité du président Macron qui semble perdre du terrain à cause des mouvements anti-vax et anti-pass sanitaire.