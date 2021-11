L’appel de Marine Le Pen à Éric Zemmour, elle invite le polémiste à se rallier à sa candidature !

L’union fait la force dit-on. Cette formule a inspiré la candidate du rassemblement National qui a officiellement invité le polémiste Éric Zemmour à se joindre à sa candidature pour faire front commun en vue de la présidentielle de 2022. Elle lui tend donc la main estimant que menant pratiquement le même combat, le résultat serait bien meilleur. En attendant, monsieur Éric Zemmour se fait désirer.

Marine Le Pen observe et tire des conclusions ?

Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National a livré ses impressions à la presse, au vu des constats effectués. Sans langue de bois, elle décrit presque ironiquement, la mésaventure du polémiste ‘’ De manière générale, la mue de polémiste en candidat à la présidentielle ne s’est pas faite’’, poursuivant, elle affirme,’’ il n’a pas l’air très à l’aise dans cet exercice’’ en pensant au déplacement catastrophique qu’à effectuer Éric Zemmour à Marseille, où il s’est mis une bonne partie de la population à dos et d’où il est parti comme, il est arrivé : discrètement.

Éric Zemmour dont la candidature à l’Élysée pourrait être annoncée plus tôt qu’on ne le pense a beaucoup plus vite démarré sa précampagne, déjà en septembre, il s’y est mis ‘’ sur une promesse qui était celle de pouvoir battre Emmanuel Macron et donc de rassembler plus largement que moi. Cette promesse, aujourd’hui, clairement, elle n’est pas tenue’’, dit-elle. Marine Le Pen, analyse les faits de ces derniers jours, qui la conduisent à cette conclusion.

La réitération de son appel de ralliement à Éric Zemmour

Compte tenu du rapprochement des projets des deux candidats, Marine Le Pen, pense qu’ensemble, ils pourraient en adopter un de commun et le soumettre aux français à qui il reviendra la délicate mission de s’exprimer dans les urnes. Il est impensable pour elle que Éric Zemmour ayant les mêmes ambitions politiques, aille se présenter en tant que candidat, pendant qu’elle incarne l’idéologie d’un parti, qui a beaucoup de points rejoignant ceux du polémiste. Elle s’estime être en mesure de porter leurs voix et de se faire accompagner et soutenir par les citoyens de ce pays.

Éric Zemmour ‘’ n’apporte pas une plus-value supplémentaire à nos idées. Je crois donc qu’il est temps de faire maintenant le rassemblement’’, déclare-t-elle, toujours dans cette logique, elle confie ‘’ il est maintenant clair que s’il n’est pas candidat, je serai devant Emmanuel Macron au premier tour. Compte tenu du fait qu’au second, je suis donnée à 46%, je pense que la famille nationale a la possibilité de gagner’’. Se fiant au sondage, elle est certaine de battre l’actuel candidat en exercice, et a la certitude de se hisser au sommet croyant au désistement du polémiste.

Marine Le Pen, croit donc que le polémiste a tout à y gagner s’il prenait la grande décision d’élargir le cercle de la grande famille nationale, qui l’attend. Elle reste optimiste quant au fait que son appel ne tombera pas dans les oreilles de sourd et que Éric Zemmour ne se fera pas encore longtemps attendre.