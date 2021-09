Le maire de la commune la plus pauvre de France élu meilleur maire du monde pour sa gestion de la crise sanitaire !

Philippe Rio, le maire de Grigny est désigné, ce mardi 14 septembre « meilleur maire du monde » en 2021. Ce prix lui a été décerné par City Mayors Foundation, une association londonienne.

Un mérite pour sa bonne gestion de la covid-19

Il est rarissime de voir la ville de Grigny sous le feu des projecteurs sous ce titre. D’habitude, Grigny est citée comme l’une des villes les plus pauvres de la France. Cependant, elle peut se vanter d’être en 2021 la ville qui a connu la meilleure gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19. C’est un titre purement honorifique décerné par « City Mayors Foundation » depuis 2004.

Pour attribuer cette distinction, de nombreux critères sont pris en compte. Ces critères sont clairement progressistes. Toutefois, l’accent est plus mis sur les actions menées par les nominés dans le cadre du développement durable, d’inclusion et de la lutte contre la pauvreté. Cependant, pour 2021, c’est la gestion de la covid-19 qui a été le critère mis en exergue.

L’attribution de ce prix se repose sur le vote des internautes. Ainsi, à l’issue des résultats, le maire Grigny arrive en tête. « À la tête d’une des villes les plus pauvres de la France, il a développé une vision positive, mais pragmatique dans son combat contre la pauvreté et l’exclusion », déclare Tann vom Hove, le porte-parole de City Mayors Foundation. Dans son adresse au maire de Grigny, il loue « Son combat contre la pauvreté, sa gestion de l’épidémie de la covid-19, et sa lutte contre les inégalités ».

Qui est Philippe Rio ?

Philippe Rio est élu maire de la ville de Grigny en 2014, puis réélu en 2020. Arrivée à l’âge de six mois, il a vécu toute son enfance à Grande Borne, un quartier de la ville et dans une famille pauvre. Titulaire d’un bac G3 (technique commerciale) et d’un master en urbanisme à Science Po, il s’engage dans la vie associative qui le conduit ensuite dans la politique. Il est membre du Parti communiste français depuis 1995.

Le maire de Grigny n’est pas le seul nominé dans le cadre de cette distinction. Il arrive premier en partageant le même nombre de voix avec le maire de Rotterdam. Toutefois, il vient devant le maire de Raqqa en Syrie, le maire de Freetown au Sierra Leone et celui de Bogota en Colombie.

« C’est notre quotidien de gérer des crises »

Le maire de Grigny a été récompensé en grande partie pour sa bonne gestion de la covid-19. City Mayors Foundation affirme que : « Pendant l’épidémie de la covid-19, les deux maires (le maire de Grigny et celui de Rotterdam) ont fait preuve d’un leadership exceptionnel, se rendant compte dès le début de la menace que le virus peut faire peser sur les sections les plus vulnérables de la société civile ».

À l’instar de toutes les villes de la France, Grigny est durement touché par cette crise sanitaire. Cependant, Philippe Rio confie avoir un avantage sur les autres villes. « C’est notre quotidien de gérer des crises. Crise sociale, crise éducative, violences urbaines… Et comme on n’a pas d’argent, on est des professionnels de la débrouille », a-t-il déclaré.