Le maire de Toulon Hubert Falco est accusé de détournement de fonds public, il est placé en garde à vue !

Selon une information du Journal du Dimanche, le maire de Toulon, Hubert Falco a été placé en garde à vue la semaine. L’élu est accusé d’avoir eu table ouverte dans les cuisines du conseil départemental, qu’il a présidé jusqu’en 2002. Cette affaire dite du « frigo de Falco » v inclut également le président du conseil départemental de Var, Marc Giraud, lui-même gardé à vue.

Passe-droit dans les cuisines du conseil

Selon les informations rendues publiques ce 10 octobre par JDD et relayées par 20minutes, Hubert Falco, maire de Toulon (ex-LR, désormais Horizons), a été placé en garde à vue la semaine dernière avec Marc Giraud, président du département de Var. les deux personnalités seraient impliquées dans une affaire de détournement de fonds public entre 2002 et 2018.

Un détournement qui s’inscrit dans un cadre bien particulier, car il s’agit de restauration. À en croire les informations du Journal du Dimanche, le maire de Toulon aurait eu « table ouverte » dans les cuisines du conseil départemental qu’il a pourtant quitté depuis 2002.

Son coaccusé et successeur depuis 2015, Marc Giraud, de son côté, est soupçonné d’avoir laissé Hubert Falco continuer à se servir de ce passe-droit. Hubert Falco est un membre historique du RPR et par la suite des républicains. Il a finalement quitté LR pendant les élections régionales de 2021 pour soutenir l’initiative de Renaud Muselier de s’allier avec la République En Marche.

À noter néanmoins que dans cette affaire de détournement de fonds public pour laquelle ils ont été gardés à vue ni le maire de Toulon ni le président du conseil départemental de Var n’ont été mis en examen.

Une affaire ridicule

Me Jean-Claude Guidicelli, l’avocat de Marc Géraud a fait savoir qu’il n’y a pas eu de suite judiciaire à cette garde à vue. « C’est une affaire ridicule« , fustige-t-il. Il ajoute : « C’est une tradition de l’époque : les anciens présidents du Conseil départemental venaient se sustenter à la cantine du Conseil départemental. En plus, Hubert Falco a un appétit d’oiseau ».

Du côté de la mairie de Toulon, les indiscrétions font état de ce que « Hubert Falco est sorti de la garde à vue comme il est entré. Il n’y a pas eu de mise en examen ». Son avocat, Me Thierry Fradet, entend d’ailleurs « démontrer l’absence d’infraction et, surtout, les manœuvres dont il a fait l’objet à l’approche des élections municipales ». « L’enquête va continuer et nous sommes confiants quant à son issue », a-t-il ajouté dans un communiqué.