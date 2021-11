Les attentes du discours d’Emmanuel Macron, toute la France trépidante !

Annoncé depuis le 5 novembre 2021 par l’Élysée, le président Macron s’adressera aux Français ce mardi 09 novembre 2021 à 20 heures en direct de l’Élysée. Les sorties du chef de l’État n’étant jamais anodines, les Français se demandent à quoi s’attendre dans ce nouveau discours.

L’épidémie du coronavirus

La France est en pleine effervescence. Des mois après sa récente apparition, le président Macron s’exprimera à nouveau en direct de l’Élysée aux Français. Cette nouvelle semble créer de l’agitation au sein du peuple. Les commentaires vont bon train et chacun se prête à son interprétation. Une chose est quand même certaine, le président évoquera la situation sanitaire. En effet, si à un certain moment la France a su contenir la propagation de l’épidémie ce n’est plus le cas à présent. Les mesures instaurées comme le couvre-feu et le pass sanitaire sont désormais relâchés.

Conséquence, l’épidémie connait une hausse sur toute l’étendue du territoire. On dénombre jusqu’à près de 9000 nouveaux cas. Le discours du président s’inscrira peut-être dans le même sens que sa dernière sortie du 12 juillet 2021. Il reviendrait certainement sur l’urgence de la situation. Le président appellera également à une reprise de conscience et aux respects des gestes barrières. La question de la troisième dose pour les personnes âgées serait aussi d’actualités.

De nouvelles mesures drastiques en vue ?

Peut-on craindre une reconduction du confinement ? Pour le moment, les spécialistes ne craignent pas un nouveau confinement. Une reprise des gestes barrières serait suffisamment capable d’enrayer l’évolution de la pandémie. Selon Mahmoud Zureik praticien hospitalier en épidémiologie, le risque de décès ne serait pas aussi accru que lors des trois dernières vagues. Pour le moment, aucun risque qu’un confinement soit encore décrété.

L’autre chose à considérer serait que le gouvernement n’oserait à l’approche des élections présidentielles imposer un nouveau confinement. Toutefois, le gouvernement Macron n’a pas toujours l’habitude de faire les choses à moitié. Il faudrait donc s’attendre à tout. Par ailleurs, le port du masque est déjà devenu une obligation dans les écoles primaires de 39 départements. Cette mesure pourrait s’étendre à tous à l’issue de ce discours.

Les thématiques politiques et économiques attendues

Outre l’aspect santé, le chef de l’État est surtout attendu sur les sujets d’ordre politique et économique. C’est déjà d’ailleurs au programme selon les propos du porte-parole Gabriel Attal qui affirme que le président abordera les réformes conduites dans le pays. En vérité, le président Macron pourrait évoquer la réforme de la retraite très controversée ralentie par la situation sanitaire.

Le chef de l’État pourrait revenir sur le programme France 2030 notamment sur la mise en œuvre du contrat d’engagement pour les heures au chômage et sans formations. Une initiative sociale à laquelle le gouvernement tient énormément. Les questions d’ordre écologique seront aussi au programme. Le président saisirait l’occasion de faire un rapport sur son passage à la conférence sur le climat à Glasgow.

Ce serait peut-être l’occasion parfaite de nous faire part de ses intentions sur la présidentielle à venir. Le président Macron a longtemps gardé le silence sur le sujet. Macron candidat à la présidentielle 2022 ou pas, on le saura très bientôt.